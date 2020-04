WWE 2K Battlegrounds : du catch et de l’arcade

Saber Interactive va développer le spin-off de la saga WWE 2K orienté arcade avec des grosses têtes.

Prévu pour cet automne sur des plateformes encore non spécifiées, WWE 2K Battlegrounds sera une déclinaison arcade de WWE 2K comme NBA Playgrounds est la déclinaison arcade de NBA 2K : “Nous nous concentrons sur une expérience de jeu conviviale, simple, rapide et amusante, mais avec aussi de nombreux éléments plus complexes à découvrir pour les joueurs les plus impliqués. Que vous soyez un joueur occasionnel qui apprend juste les ficelles du métier ou un fan passionné prêt pour toute l’action, WWE 2K Battlegrounds offre une autre façon de profiter de l’action des jeux vidéo de la WWE. Nous sommes impatients de partager plus d’informations sur le jeu dans les mois à venir.”

WWE 2K Battlegrounds to Lead the Charge into the Future of 2K’s WWE Game Experiences. Brawl Without Limits in @2KBattlegrounds this fall! https://t.co/3gtJ6DPPiN pic.twitter.com/Dn0Ps8bFZE — #WWE2K20 (@WWEgames) April 27, 2020

Une première vidéo pour WWE 2K Battleground

Pas de WWE 2K21 en 2020

Si la récente conférence téléphonique de la World Wrestling Entertainment avec le patron Vincent Kennedy McMahon avait confirmée l’annulation de WWE 2K21 après les rumeurs, l’éditeur américain 2K s’exprime plus en détail dans un communiqué : “Nous avons entendu et apprécié vos commentaires sur WWE 2K20 et continuons de vous écouter attentivement. Depuis le lancement, nous avons publié cinq mises à jour, répondant à des centaines de problèmes signalés, et nous avons sorti quatre extensions de contenu WWE 2K20 Originals pour continuer et améliorer l’expérience. Nous avons également entendu vos demandes pour que les serveurs WWE 2K19 restent fonctionnels, ils resteront actifs pour le moment. Tout cela étant dit, nous vous entendons et nous savons que vous en voulez plus de la franchise, alors voici ce que nous allons faire… Nous allons appliquer tout ce que nous avons appris au prochain jeu de simulation WWE 2K, avec un accent plus prononcé sur la qualité et le fun. Dans le cadre de cet engagement, nous étendons la période de production et ne sortirons pas de jeu WWE 2K en 2020. Nous voulons nous assurer que l’équipe de développement de Visual Concepts puisse créer une nouvelle mouture qui divertira les vétérans de la série WWE 2K, ainsi que les nouveaux venus qui souhaitent monter sur le ring et grimper sur les cordes pour la toute première fois. Nous avons recruté Patrick Gilmore pour servir de nouveau producteur exécutif et diriger ces efforts chez Visual Concepts. Patrick a plus de 25 ans d’expérience dans les jeux vidéo. Il supervisera le développement de WWE 2K, et vous entendrez des choses de sa part et de l’équipe dans les mois à venir.“