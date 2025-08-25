World of Warcraft : la passion a un prix, et il est salé

Depuis son lancement en 2004, World of Warcraft séduit des millions de joueurs à travers le monde. Mais combien coûte réellement cette fidélité ? Retour sur le budget d’un passionné ayant suivi le jeu sans interruption depuis ses débuts.

Tl;dr World of Warcraft captive toujours des millions de joueurs grâce à son univers et ses mises à jour constantes.

Les plus assidus ont déboursé plus de 4200 dollars depuis les débuts.

Malgré ce prix élevé, la communauté reste engagée et attend déjà la prochaine extension de World of Warcraft.

Un abonnement sans fin pour une passion qui dure

Depuis ses débuts en 2004, World of Warcraft, ou simplement WoW, s’est imposé comme l’un des rares jeux vidéo à résister à l’usure du temps. Deux décennies plus tard, la communauté des joueurs reste fidèle au poste, motivée par un univers riche et des mises à jour régulières. Mais si cette longévité a un prix pour l’éditeur américain Blizzard Entertainment, elle en a aussi un – parfois salé – pour les joueurs eux-mêmes.

Deux décennies d’abonnement et de contenus payants

La formule de base n’a guère changé : après avoir profité d’une période d’essai gratuite jusqu’au niveau 20, tout nouvel arrivant doit souscrire à un abonnement mensuel de 15 dollars pour poursuivre son aventure dans Azeroth. Cette tarification n’a quasiment pas évolué depuis le lancement. Ceux qui, dès le départ, ont adhéré au modèle sans interruption auraient donc déboursé environ 3720 dollars en frais d’abonnement sur vingt ans. Si on y ajoute le prix initial du jeu lors de sa sortie – fixé alors à 50 dollars –, l’addition grimpe à 3770 dollars.

À cela s’ajoutent les extensions majeures sorties régulièrement depuis The Burning Crusade en 2007. Les fans assidus ayant acheté chacune d’elles à leur lancement ont vu la note grimper encore : la plupart étaient facturées entre 39,99 et 49,99 dollars, portant le total estimé à quelque 4 200 dollars pour celles et ceux restés fidèles depuis l’origine.

L’expérience s’enrichit… mais le portefeuille souffre

Difficile d’ignorer que l’écosystème de WoW ne se limite pas aux seules extensions. Les amateurs les plus dévoués peuvent également investir dans :

Des éditions spéciales comme l’Epic Edition (jusqu’à 89,99 dollars).

Des objets cosmétiques en boutique (montures, mascottes… entre 10 et 25 dollars).

Au fil des ans, ces achats additionnels gonflent sensiblement la facture globale, notamment pour ceux cherchant à personnaliser leur expérience ou collectionner chaque nouveauté proposée par le studio.

L’attrait intact d’un géant du MMORPG

Pourtant, malgré ce coût cumulé qui peut sembler vertigineux lorsque mis bout à bout – près de 4200 dollars hors contenu optionnel –, la magie opère toujours auprès des fans. Le succès durable de World of Warcraft, bientôt enrichi par une onzième extension baptisée Midnight, témoigne d’une alchimie rare dans l’industrie vidéoludique : celle d’une aventure collective qui justifie, pour beaucoup, tous ces investissements année après année.