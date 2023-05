WinRAR est inquiet (mais honoré) suite à l'annonce du support natif des fichiers RAR par Windows. Vers la fin des petits utilitaires de compression de fichiers ?

Il y a quelques jours, Microsoft annonçait une nouvelle fonctionnalité qui ne paie pas de mine, il faut le dire, mais qui peut augurer d’une petite révolution. En effet, bientôt, les utilisateurs pourront gérer nativement les fichiers compressés, notamment les fichiers RAR, depuis l’explorateur de fichiers. Si l’information est si importante, c’est parce que depuis plus de 30 ans, il faut passer par un utilitaire tiers, comme WinRAR, pour ce genre de tâches. Une fois cette fonctionnalité déployée au plus grand nombre, ces derniers seront presque obsolètes. Que pense WinRAR de cette situation ?

La réponse de WinRAR, propriétaire de l’extension, était évidemment très attendue. Et elle est arrivée, via un simple communiqué de presse transmis à Neowin. La firme se dit “honorée par la décision de Microsoft”, ajoutant que “la compression RAR va devenir encore plus populaire et plus accessible aux utilisateurs qui ne connaissent pas WinRAR.” Voilà qui a le mérite d’être clair. Évidemment, c’est une bonne chose pour le grand public et pour l’avenir des technologies de compression.

Mais pour la société en elle-même, c’est assez difficile, et c’est compréhensible. “Sommes-nous inquiets ? Bien sûr, nous sommes une petite entreprise et Microsoft est une grande multinationale qui pèse plusieurs milliards de dollars et qui a beaucoup de pouvoir”, peut-on notamment lire dans le communiqué, avant de rappeler que pour d’autres sociétés, plus petites encore, la situation est bien plus grave, voire catastrophique.

Vers la fin des petits utilitaires de compression de fichiers ?

En effet, toujours selon WinRAR, ce sont toutes ces petites applications qui courent désormais le risque de disparaître du paysage, les utilisateurs leur préféreront sans doute d’ici peu d’utiliser les fonctions natives de Windows pour extraire leurs fichiers. “Nous espérons que suffisamment de personnes continueront à soutenir un petit éditeur de logiciels comme le nôtre, pour que nous puissions développer WinRAR pendant encore longtemps”, déclare-t-elle.

Car si c’est un coup dur pour le logiciel WinRAR, l’entreprise ne déclare pas forfait. D’abord, dans la mesure où WinRAR sera toujours nécessaire pour créer des fichiers RAR – Windows ne gérant nativement que leur extraction – et parce que plusieurs mises à jour devraient arriver prochainement, avec, notamment, une “amélioration majeure” qui devrait être disponible avant la fin de cette année. À suivre !