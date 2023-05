Windows 11 va enfin prendre en charge nativement les fichiers RAR. Une mise à jour qui devrait faciliter la vie des utilisateurs

Windows est un système d’exploitation extrêmement complet. Il faut dire qu’avec autant d’années d’existence et de versions à son actif, les équipes de Microsoft ont eu le temps d’ajouter, et de peaufiner, toutes les fonctionnalités que l’on attendrait d’un OS. Et pourtant, on se retrouve encore souvent à se plaindre de certains manques évidents. Aujourd’hui, la firme de Redmond annonce une bonne nouvelle très intéressante sur ce point : la prise en charge native des fichiers RAR.

Windows 11 va enfin prendre en charge nativement les fichiers RAR

Si la conférence Build dédiée aux développeurs a fait la part belle à l’intelligence artificielle est à tous ses champs d’application possibles dans les produits et services du géant américain, l’entreprise avait aussi des annonces sur d’autres sujets d’importance, et notamment une mise à jour particulièrement utile pour les utilisateurs de Windows 11. Le système d’exploitation se dote enfin d’une compatibilité native avec les fichiers RAR, ce qui viendra mettre fin à l’obligation d’utiliser des apps tierces comme WinRAR.

La fonctionnalité repose sur une solution open-source propulsée par le projet multi-format libarchive. Microsoft explique que cela permet non seulement d’offrir une prise en charge native des fichiers RAR, mais aussi de formats comme tar, 7-zip, gz et de nombreux autres, comme le rapporte The Verge. Le géant met aussi en avant une “fonctionnalité améliorée” en ce qui concerne la compression en elle-même par rapport à des apps tierces.

Une mise à jour qui devrait faciliter la vie des utilisateurs

La firme de Redmond n’a pas précisé la date officielle de lancement de cette fonctionnalité, mais Windows 11 reçoit actuellement une mise à jour d’importance, apportant notamment la compatibilité avec le Bluetooth LE. Quoi qu’il en soit, cet ajout ne devrait plus tarder. C’est en tous les cas toujours une bonne chose d’avoir plusieurs options pour gérer la compression et la décompression des fichiers. Espérons que ce nouvel outil sera facile à utiliser et, peut-être plus important, rapide.