Wicked : une des sorties cinéma les plus attendues de l’année promet un lancement spectaculaire

L’adaptation cinématographique de la comédie musicale « Wicked », attendue avec impatience, s’annonce comme un événement majeur au cinéma cette année, avec des prévisions de démarrage impressionnantes au box-office, plaçant le film parmi les plus grosses sorties de 2024.

Tl;dr Box-office morose en octobre, espoir pour la fin d’année.

Wicked: For Good attendu avec plus de 110M$ au lancement.

attendu avec plus de 110M$ au lancement. Succès possibles boostés par critiques et faible concurrence.

Des salles en quête de renouveau

Après un mois d’octobre plutôt terne, les exploitants de salles se prennent à espérer une fin d’année beaucoup plus dynamique. Il faut dire que la plupart des nouveautés ont déçu : citons notamment The Smashing Machine, qui marque le plus mauvais démarrage en carrière pour Dwayne Johnson, ou encore Tron: Ares, qui semble avoir mis un terme à la franchise de science-fiction de Disney. Quelques exceptions, comme l’événement limité autour de Taylor Swift ou la ressortie du phénomène Netflix Kpop Demon Hunters, n’ont pas suffi à combler le vide. Pourtant, les prochains mois s’annoncent nettement plus prometteurs.

Wicked: For Good : un succès annoncé ?

Parmi les sorties les plus attendues, impossible d’ignorer Wicked: For Good. Les premières prévisions relayées par Deadline tablent sur un démarrage domestique compris entre 112 et 115 millions de dollars, soit autant que le premier opus sorti l’an passé (112,5 millions). Ce chiffre placerait déjà le film dans le top 5 des meilleurs lancements de 2025, aux côtés de titres aussi fédérateurs que :

A Minecraft Movie (162,7 M$)

(162,7 M$) Lilo & Stitch (146 M$)

(146 M$) Superman (125 M$)

(125 M$) The Fantastic Four: First Steps (117,6 M$)

Pourtant, dans ce paysage post-pandémique où les habitudes du public restent difficiles à cerner, plusieurs films récents ont su dépasser toutes attentes – avec une mention spéciale pour les blockbusters horrifiques (Sinners, The Conjuring: Last Rites, etc.). Certains titres inattendus, tel que A Minecraft Movie, ont même battu des records.

Bouche-à-oreille et terrain dégagé : la recette gagnante ?

Le contexte joue indéniablement en faveur du nouveau chapitre de la saga musicale. Contrairement à l’an dernier où il affrontait un concurrent direct (Gladiator II), cette fois-ci aucun autre mastodonte n’est programmé face à lui ; les sorties comme Rental Family ou Sisu: Road to Revenge n’encombreront guère le terrain. De plus, le bouche-à-oreille s’annonce favorable : sur les réseaux sociaux déjà circulent des éloges sur la performance de Cynthia Erivo, celle d’Ariana Grande, et la mise en scène signée Jon M. Chu.

L’embellie attendue pour novembre et décembre ?

Difficile d’imaginer meilleur contexte pour clôturer l’année. À côté de Zootopia 2, le calendrier de novembre s’étoffe aussi avec des titres tels que Predator: Badlands, bien accueilli par la critique, ou encore le nouveau projet d’Edgar Wright. Un prélude idéal avant l’arrivée très attendue d’Avatar: Fire and Ash pendant les fêtes – période toujours synonyme de records pour les exploitants. Les deux derniers mois pourraient donc bien transformer ce millésime cinématographique jugé morose… en véritable feu d’artifice au box-office.