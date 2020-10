WhatsApp permettra bientôt d’acheter des produits directement depuis l’application

Comme nombre d'autres plates-formes sociales, WhatsApp entend bien renforcer les liens entre les utilisateurs et les entreprises. Cela passe notamment par une expérience d'achat des plus fluides.

WhatsApp a offert la possibilité aux entreprises et aux particuliers de créer des comptes pro qui permettent aux utilisateurs de prendre contact avec l’entreprise pour poser des questions, pour interagir avec le service client, etc. Ces comptes professionnels peuvent aussi faciliter toute l’expérience d’achat en réalisant des avant-premières de produits. Et bientôt, la plate-forme permettra d’aller encore plus loin.

WhatsApp permettra bientôt d’acheter directement depuis l’application

La plate-forme a récemment publié une vidéo dans laquelle elle indique que, très bientôt, les utilisateurs pourront acheter un produit directement depuis l’application WhatsApp. La vidéo en question montre un client demander des informations à une entreprise concernant un produit avant de mettre ledit produit dans son panier et de l’acheter. Sans jamais quitter l’application WhatsApp. Et avec les confirmations d’usage de la part des deux parties. Pour une expérience d’achat plus fluide que jamais, et des paiements qui devraient se multiplier.

De quoi monétiser enfin la plate-forme pour Facebook ?

Pour l’heure, il est difficile de savoir quelles méthodes de paiement seront supportées dans la mesure où la vidéo ne le montre pas mais il s’agit en tous les cas d’une nouveauté très intéressante. Facebook a réfléchi à diverses solutions pour monétiser WhatsApp. Après tout, avec l’énorme base d’utilisateurs de la plate-forme, il serait idiot de la part de Facebook d’ignorer tous ces revenus potentiels.

Il est aussi possible que Facebook ne décide de récupérer une commission sur chaque transaction effectuée via WhatsApp. Cela pourrait représenter un montant plus que substantiel si les entreprises sont nombreuses à profiter de cette fonctionnalité. Dans tous les cas, il faudra attendre que celle-ci soit déployée pour savoir de quoi il retourne exactement. Et patienter encore pour que les entreprises commencent à l’utiliser pleinement. Une chose est sûre, Facebook pourrait bien tenir là un très bon moyen de monétisation de son application WhatsApp. À suivre !