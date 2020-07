WhatsApp : bientôt opérationnel sur plusieurs appareils avec un même numéro ?

WhatsApp est l'une des applications de messagerie instantanée les plus utilisées dans le monde. Et pourtant, cela ne l'empêche pas de manquer de certaines fonctionnalités bien pratiques...

Contrairement à des applications comme LINE, Skype ou Messenger, WhatsApp se repose sur un numéro de téléphone comme identifiant personnel unique. Cela signifie que les utilisateurs sont plus ou moins condamnés à avoir WhatsApp sur un seul et unique appareil – sans compter l’utilisation des versions web et desktop du service, évidemment -. Cela peut être problématique si vous avez plusieurs appareils au quotidien et que vous souhaitez y recevoir vos messages.

WhatsApp devrait bientôt permettre de lier plusieurs appareils à un même compte

Cela étant dit, il pourrait y avoir une bonne nouvelle sur ce sujet d’ici peu de temps. En effet, selon un rapport de WABetaInfo, il semblerait que WhatsApp ait introduit une fonctionnalité caché dans la dernière version bêta de son application Android. Avec cette fonctionnalité, il semblerait que WhatsApp se prépare à permettre aux utilisateurs d’utiliser enfin le service avec un même numéro sur plusieurs appareils.

Une fonctionnalité attendue depuis très longtemps par les utilisateurs

La fonctionnalité en question serait baptisée Linked Devices et elle permettrait, comme son nom l’indique, de lier plusieurs appareils à un même numéro de téléphone, et donc à un même compte WhatsApp. Voilà qui devrait considérablement simplifier la vie de celles et ceux qui ont plusieurs smartphones (pro et perso) mais qui souhaiteraient pouvoir recevoir leurs messages WhatsApp sans faire jongler tout le monde avec plusieurs numéros. Il deviendrait aussi de fait possible de lier son compte sur un smartphone et une tablette, par exemple, pour une utilisation facilitée à la maison.

Nul ne sait quand cette fonctionnalité sera déployée mais le fait qu’elle se retrouve intégrée dans la bêta laisse à penser que le lancement devrait avoir lieu d’ici peu. À suivre !