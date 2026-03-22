Wedding Nightmare 3 : Ce que l’on sait et les pistes ouvertes par la suite

La possibilité d’un troisième volet pour la saga Wedding Nightmare suscite de nombreuses questions. Les informations disponibles éclairent sur l’état du projet et la façon dont le nouvel opus pourrait préparer le terrain pour une suite.

Tl;dr Fin de l’histoire : le culte du diable disparaît.

Grace triomphe, refuse le pouvoir et part avec sa sœur.

Peu probable qu’un troisième film voie le jour.

Un épilogue sanglant pour Grace MacCaullay

Après le succès inattendu de Wedding Nightmare en 2019, la suite tant attendue, Wedding Nightmare : Deuxième partie, est désormais à l’affiche. Plutôt que de s’éparpiller ou de céder à la tentation d’une saga interminable, ce second opus préfère refermer le chapitre avec audace et efficacité. L’action reprend exactement là où elle s’était arrêtée, plongeant une nouvelle fois les spectateurs dans cette nuit infernale entre horreur et absurde.

Le jeu se termine pour le culte du diable

Cette fois, la tension ne faiblit jamais. Grace MacCaullay, incarnée par une Samara Weaving toujours aussi magnétique, doit survivre face à quatre familles rivales déterminées à l’empêcher d’accéder au trône occulte auquel elle prétend. Peu à peu, toutes les factions adverses succombent dans une série de rebondissements cruels – à la limite du grotesque – pour ne laisser debout que Grace, sa sœur Faith, et un étrange avocat joué par Elijah Wood.

Ce dernier, sourire énigmatique aux lèvres, sera le seul témoin – avec les deux survivantes – de l’effondrement définitif du clan sataniste. Il faut dire que la stratégie déployée par les sœurs repose sur une série d’alliances éphémères et de trahisons cyniques. Le mariage arrangé avec Titus Danforth dégénère ainsi rapidement en carnage : poignardé puis précipité dans la fosse du rituel sous les yeux des adeptes médusés.

L’heure des choix et des adieux

Il existe un détail qui change tout : selon les règles du culte, tuer un membre de sa propre famille n’est pas interdit. Cette brèche permet à Grace non seulement d’échapper au sacrifice ultime, mais aussi d’entraîner la chute collective des membres restants. En lançant la bague au fond du puits maudit, elle provoque la ruée mortelle des fanatiques qui s’entre-déchirent. À l’aube, ni chef ni héritier n’est désigné : le mal a été éradiqué.

Une fois libres, Grace, Faith et… leur fidèle bouc quittent sans regret le manoir Danforth. Non seulement elles sont vivantes, mais elles ont mis fin aux atrocités.

Vers une trilogie ? Vraiment peu probable

Si tout est prêt pour tirer un trait définitif sur cette histoire – même le fantôme démoniaque semble désarmé par la résolution finale –, Hollywood n’en reste jamais très loin… Certes, si le box-office explosait ses modestes attentes (14 millions de dollars visés), certains pourraient rêver d’un troisième opus. Mais en toute franchise : difficile d’imaginer un nouveau départ sans Samara Weaving ou l’équipe originale déjà happée par d’autres projets prestigieux (la prochaine suite de La Momie, notamment). Pour l’heure, Wedding Nightmare : Deuxième partie se savoure comme une conclusion aussi malicieuse que jubilatoire à cette saga atypique.