Une suite pour Projet Dernière Chance évoquée, mais le projet reste au point mort

Bien que des indices laissent penser à une suite pour Projet Dernière Chance, l’auteur Andy Weir n’a pour l’instant aucun projet concret en ce sens, refroidissant ainsi les espoirs des lecteurs désireux de retrouver cet univers.

Tl;dr Aucune suite officielle prévue pour Projet Dernière Chance .

. L’histoire se suffit à elle-même, sans intrigue non résolue.

L’auteur privilégie un nouveau roman indépendant.

Un succès singulier au cœur de la science-fiction

Rarement un film comme Projet Dernière Chance trouve sa place à Hollywood sans s’inscrire dans une franchise ou puiser dans une propriété intellectuelle déjà existante. Et pourtant, ce projet ambitieux a su séduire autant la critique que le public, misant sur une intrigue profondément humaine : celle d’un homme, Ryland Grace, et de son amitié improbable avec l’extraterrestre Rocky, tous deux engagés dans une course contre la montre pour sauver leurs planètes respectives.

Une fin qui invite… à rester sur sa faim ?

À l’issue du film, le spectateur découvre Grace installé sur la planète de Rocky, enseignant la science aux enfants eridiens dans un biodôme adapté. L’atmosphère finale laisse planer une possibilité de retour vers la Terre, mais rien ne vient concrètement ouvrir la porte à une suite. En réalité, cette impression découle d’une scène où Rocky informe Grace que le vaisseau Hail Mary sera bientôt prêt à repartir — mais la décision de rentrer reste en suspens.

Les éléments clés qui sous-tendent cette absence de suite sont multiples :

L’auteur Andy Weir a conçu le récit comme un tout autonome.

Tous les enjeux majeurs – sauver la Terre et Erid – sont résolus.

Aucun fil narratif n’est laissé volontairement en suspens.

Auteur réticent et studios attentifs

Même si les studios hollywoodiens rêveraient d’une franchise après le succès de Seul sur Mars puis celui-ci, aucune nouvelle intrigue n’est envisagée par Andy Weir. Il admet avoir « quelques bonnes idées éparses pour une suite », mais précise vouloir éviter toute précipitation : « Je veux que ce soit bon si jamais je m’y attèle ». Or, il travaille actuellement sur un autre roman indépendant et n’a pas avancé vers un second volet.

Certes, Hollywood a déjà bâti des suites sans l’apport direct des auteurs d’origine — pensons aux films dérivés de Jurassic Park. Cependant, rallonger artificiellement le parcours de Ryland Grace risquerait fort de dénaturer l’équilibre délicat construit par Weir.

L’attachement du héros à sa nouvelle vie

D’ailleurs, à bien y regarder, rien ne pousse vraiment Grace vers la Terre. Le film insiste : pas de famille ni de partenaire en attente ; son lien le plus fort reste Rocky et leur mission commune. Même face à la perspective d’un retour possible, il hésite ouvertement : « Puis-je y réfléchir ? ». Finalement, c’est sur cette note sincère et apaisée qu’on quitte le personnage — parfaitement intégré parmi les Eridiens.

Si certains fans espèrent toujours voir naître une suite cinématographique, force est d’admettre que ce récit auto-contenu tient justement sa force… dans sa capacité à s’arrêter là.