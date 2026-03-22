Une suite officiellement annoncée pour l’adaptation en prises de vue réelles d’un anime

L’adaptation en prises de vues réelles d’un célèbre anime annonce officiellement la préparation d’une suite. Les créateurs confirment le retour de l’univers et des personnages, promettant de nouveaux épisodes pour poursuivre l’aventure sur grand écran.

Tl;dr Nouvelle adaptation live-action pour The Silent Service .

. Tournage du nouveau film déjà entamé à l’étranger.

L’intrigue poursuit l’histoire originale jusqu’à son dénouement.

Le retour inattendu d’un classique naval

Depuis le succès retentissant de la série Netflix adaptée de One Piece, les adaptations live-action d’anime semblent s’imposer comme une nouvelle tendance majeure. Si des titres emblématiques tels que My Hero Academia, Naruto ou encore One-Punch Man préparent leur passage au format réel, une surprise attend aujourd’hui les amateurs du genre : le retour en force de The Silent Service pour une nouvelle aventure maritime inédite.

The Silent Service, du manga à la reconnaissance internationale

Pour ceux qui n’auraient pas suivi son parcours, The Silent Service a vu le jour sous la plume de Kaiji Kawaguchi en 1988 et s’est imposé comme un incontournable de la bande dessinée japonaise jusqu’en 1996. Déjà adapté en anime en 1997, ce récit a trouvé sa consécration dans l’univers live-action. Après un film diffusé sur Amazon Prime Video en 2023, suivi d’une saison télévisée intitulée « The Silent Service: The Battle of Arctic Ocean », la franchise s’apprête à explorer une nouvelle facette de son histoire.

Nouveaux horizons et défis pour l’adaptation live-action

Takeo Osawa, acteur principal et producteur de ce nouveau projet cinématographique, confie avec enthousiasme : « Je suis tellement heureux que nous puissions enfin l’annoncer. L’histoire originale est encore longue, mais nous avons décidé d’aller jusqu’au bout et le tournage a commencé. Adapter un récit aussi étendu n’est pas chose aisée… Cette fois, nous filmerons à l’étranger ; mon personnage et celui de Fukamachi devront s’allier face à une menace bien plus vaste. C’est là que commence vraiment l’action. Le public a déjà salué le film et la série, mais cette suite sera radicalement différente. »

L’essence du récit : entre fiction et réalité géopolitique

L’univers de The Silent Service, inspiré par des faits géopolitiques réels comme ceux abordés dans Vinland Saga ou Kingdom, met en scène un sous-marin nucléaire conçu conjointement par le Japon et les États-Unis après la Guerre froide. À bord, l’équipage choisit de prendre son destin en main : s’autoproclamer nation indépendante dans l’espoir paradoxal d’instaurer la paix grâce à la menace nucléaire.

Pour ceux désireux de (re)découvrir cette histoire dense et haletante, seule la version live-action est actuellement disponible sur Amazon Prime Video ; l’anime original demeurant absent des plateformes de streaming. Reste donc à surveiller avec attention cette suite très attendue qui promet bien des surprises aux passionnés d’adaptations ambitieuses.