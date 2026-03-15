Le casting de One Piece sur Netflix évoque la saison 3

Le casting de la série One Piece sur Netflix a dévoilé quelques informations sur la sortie potentielle d’une troisième saison. Les déclarations des acteurs suscitent l’intérêt des fans quant à la suite de cette adaptation du célèbre manga.

Tl;dr Saison 3 de One Piece déjà attendue sur Netflix.

déjà attendue sur Netflix. Nouveaux héros et vilains confirmés pour l’arc Alabasta.

Date de sortie probable pas avant 2027.

Une troisième saison déjà sur toutes les lèvres

Après le lancement remarqué de la deuxième saison de One Piece sur Netflix, l’engouement ne faiblit pas autour des aventures en prises de vues réelles du célèbre équipage au chapeau de paille. Les huit nouveaux épisodes ont mené Luffy et ses compagnons vers des destinations emblématiques – de Drum Island à Loguetown, en passant par Reverse Mountain – marquant ainsi une nouvelle étape dans leur périple sur la plateforme. À peine la saison deux bouclée, voilà que les fans scrutent déjà l’horizon, impatients d’en savoir plus sur la suite.

Vers l’arc Alabasta et un casting renouvelé

L’arrivée récente du médecin Tony Tony Chopper parmi les membres du navire ouvre la voie à l’un des arcs les plus attendus : celui d’Alabasta. Ce royaume, gouverné par la princesse Vivi et actuellement assiégé par le redoutable Crocodile – incarné par Joe Manganiello – promet son lot de confrontations majeures. Même si ses pouvoirs n’ont été qu’esquissés lors du final de la saison deux, ceux qui suivent le manga ou l’anime savent combien ce vilain deviendra central.

Du côté des héros, l’apparition prochaine de Portgas D. Ace se profile, sous les traits de Xolo Mariduena, connu notamment pour son rôle dans « Cobra Kai ». La production a également annoncé plusieurs adversaires notables : Cole Escola (Bon Clay), Daisy Head (Miss Doublefinger) ou encore Awdo Awdo (Mr. 1) viendront étoffer cette galerie bigarrée dès la prochaine saison.

L’attente avant la suite : entre impatience et réalisme

Malgré un désir manifeste des acteurs pour accélérer le rythme, comme en témoigne Emily Rudd (« Nami »), certains impératifs techniques demeurent inéluctables. « Il y a tant à faire en post-production… On avance aussi vite que possible ! » glisse-t-elle lors d’un récent entretien. Les délais entre les saisons pourraient malgré tout se raccourcir désormais que les interruptions dues aux grèves sont derrière eux. Pourtant, au vu du calendrier et des étapes à franchir, l’arrivée effective de la saison trois ne devrait pas intervenir avant 2027.

L’avenir incertain mais prometteur du live-action

À ce jour, Netflix n’a pas officialisé la commande d’une quatrième saison pour sa série phare. Toutefois, au sein de l’équipe et du casting principal, on espère poursuivre cette aventure au long cours – encouragé par le fait qu’Eiichiro Oda, créateur du manga original, aurait déjà des idées pour une fin adaptée au format télévisuel. Un signe positif qui laisse entrevoir encore bien des surprises sur Grand Line…