Elijah Wood évoque le possible retour d’une suite culte de science-fiction, 28 ans après

Près de trois décennies après la sortie du film de science-fiction devenu culte, Elijah Wood évoque la possibilité d’une suite tant attendue, ravivant les espoirs des fans attachés à cet univers singulier.

Tl;dr Elijah Wood évoque un retour de The Faculty .

. Un reboot serait en préparation chez Miramax.

La nostalgie des années 90 alimente l’attente des fans.

Un retour attendu pour « The Faculty » ?

Depuis plusieurs années, les rumeurs d’un retour du film d’horreur culte The Faculty ne cessent d’agiter les réseaux. Avec sa sortie à la fin des années 90, ce long-métrage réalisé par Robert Rodriguez, et porté notamment par Elijah Wood, continue de fasciner toute une génération. Il n’est donc pas surprenant que chaque information sur un éventuel reboot ou une suite soit scrutée avec enthousiasme par les amateurs du genre.

Des retrouvailles et des espoirs partagés

Récemment interrogé par le site américain ComicBook, Elijah Wood est revenu sur son expérience auprès de son ancien partenaire à l’écran, Shawn Hatosy. L’acteur confie : « Cela faisait bien longtemps que je n’avais pas vu Shawn. La dernière fois remonte sans doute à la promotion de The Faculty, en 1997 ou 98. C’était vraiment un plaisir de le retrouver. » Mais la question qui taraude les fans concerne surtout l’avenir de la franchise. À ce sujet, Wood admet : « On a parlé de The Faculty. Un reboot avait été annoncé mais il n’a pas abouti. Quant aux projets actuels, je n’en sais rien. Un temps, une suite était envisagée. J’adorerais voir ces personnages revenir. »

Nostalgie et mystères autour du reboot

Si la perspective d’une suite reste incertaine, quelques informations filtrent néanmoins du côté du remake : le studio Miramax aurait confié l’écriture du scénario à Drew Hancock, scénariste remarqué pour son travail sur Companion. Au-delà de cela, le mystère demeure total sur le projet mené sous l’œil attentif de Robert Rodriguez à la production – une caution qui excite forcément la communauté horrifique.

Pour rappel, l’intrigue originale mettait en scène un groupe d’adolescents confrontés à une invasion extraterrestre insidieuse dans leur lycée, chaque enseignant devenant tour à tour hostile sous l’emprise alien. Porté par une distribution impressionnante – citons entre autres : Josh Hartnett, Clea DuVall, Jordana Brewster, Usher Raymond et bien sûr Elijah Wood – le film s’est rapidement imposé comme un classique pour tout amateur du genre.

L’héritage « so 90’s » toujours vivant

Pour ceux qui espèrent retrouver cette atmosphère si particulière mêlant suspense et second degré typique des productions de la fin des années 90, patience et vigilance restent de mise. Les ingrédients-clés ayant fait le succès de The Faculty – ambiance adolescente électrique et menace venue d’ailleurs – expliquent sans doute pourquoi l’idée d’un revival passionne encore autant aujourd’hui.

Parmi les points qui entretiennent cette ferveur :

L’attachement des spectateurs à l’esthétique 90’s,

L’espoir de revoir certains acteurs iconiques,

L’attente face au secret entourant le script.

En attendant plus d’informations concrètes, les discussions se poursuivent sur le forum ComicBook où chaque indice est analysé avec ferveur par les fans inconditionnels du film culte.