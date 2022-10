Gangs of New York : Miramax Television relance le projet de série dérivée

Martin Scorsese réalisera les deux premiers épisodes de la série télévisée Gangs of New York basée sur l'ouvrage non-fictionnel The Gangs of New York : An Informal History of the Underworld de Herbert Asbury.

Si les premières informations concernant la série télévisée Gangs of New York, écrite et produite par Brett Leonard (Shantaram, Hung, Low Winter Sun), sont vagues pour le moment, il devrait s’agir d’une nouvelle version de l’histoire avec de nouveaux personnages qui n’apparaissaient pas dans le film avec Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis et Cameron Diaz.

Miramax Television et GK Films ont convaincu Martin Scorsese de devenir producteur exécutif et réalisateur de la série après avoir lu le script. Ses managers Rick Yorn et Chris Donnelly seront également impliqués. A noter que le réalisateur italo-américain a toujours souhaité étendre l’histoire de Gangs of New York :

Cette époque de l’histoire et du patrimoine de l’Amérique est riche de personnages et d’histoires que nous ne pourrions jamais l’explorer pleinement dans un film de deux heures. Une adaptation à la télévision représente une opportunité de donner vie à ce monde coloré et à toutes les implications qu’il a eues et qu’il a encore sur notre société.

L’histoire de Gangs of New York

Dans le quartier des taudis de Five Points, à Manhattan, en 1846, deux gangs se livrent une bataille finale sur Paradise Square, à savoir les “Natifs”, protestants et nativistes, dirigés par William “Bill le boucher” Cutting, et les “Lapins morts”, immigrés irlandais catholiques, dirigés par “Priest” Vallon. Bill tue Vallon et déclare les Lapins morts hors-la-loi. Ayant assisté à cet événement, le jeune fils de Vallon cache le couteau qui a tué son père et est emmené dans un orphelinat sur l’île de Blackwell.

Seize ans plus tard, le fils de Vallon, maintenant appelé Amsterdam, revient à Five Points pour se venger et récupère le couteau. Une vieille connaissance, Johnny Sirocco, le familiarise avec les clans locaux de gangs et de voleurs, qui rendent tous hommage à Bill, qui contrôle le quartier. Amsterdam est finalement présenté à Bill, mais garde son passé secret, cherchant à être recruté. Il apprend que de nombreux anciens loyalistes de son père sont désormais à la solde de Bill. Chaque année, Bill célèbre l’anniversaire de sa victoire sur les lapins morts ; Amsterdam prévoit alors de l’assassiner publiquement lors de cette célébration.