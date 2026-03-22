En 24 ans de films Spider-Man, aucun rebondissement n’a égalé la promesse de Brand New Day

Depuis 24 ans, les adaptations cinématographiques de Spider-Man ont multiplié les rebondissements, mais aucun n’a jamais ressemblé à celui que laisse entrevoir « Brand New Day », qui s’annonce comme une véritable nouveauté dans l’univers du super-héros.

Tl;dr Peter subit une mutation ADN menaçante.

La thématique du « Man-Spider » plane sur le film.

Bruce Banner pourrait aider Spider-Man à se contrôler.

Un nouveau tournant pour Spider-Man : mutation et vulnérabilité

Depuis plus de vingt ans, Hollywood explore l’univers de Spider-Man, alternant entre récits d’origine, alliances avec les Avengers et explorations multiverselles. Pourtant, la saga semble aujourd’hui franchir un cap inédit. Avec la sortie très attendue de la première bande-annonce de Spider-Man: Brand New Day, un souffle nouveau s’annonce : Peter Parker fait face à une transformation physique qui remet en question tout ce que l’on croyait connaître du personnage.

Lourde solitude et mutation inquiétante

Ce nouvel opus débute dans l’ombre des événements de No Way Home. Isolé, Peter affronte non seulement le poids de ses choix, mais également une mutation profonde : son ADN évolue, l’éloignant peu à peu de son humanité. La bande-annonce évoque ouvertement les « trois cycles de vie » des araignées, soulignant que ces transitions rendent l’organisme plus vulnérable. Pour Peter, cette phase rime avec risques accrus et perte potentielle de contrôle – une fragilité nouvelle qui change radicalement la donne face à ses adversaires emblématiques tels que Scorpion.

Le spectre du Man-Spider et la menace du corps

Pour la première fois, la franchise semble prête à s’aventurer du côté du mythe du Man-Spider, déjà exploré dans les comics et séries animées comme Spider-Man: The Animated Series. Dans cette version, une mutation incontrôlée transforme Peter en créature monstrueuse. Cette perspective insuffle au film une tonalité inédite, flirtant avec le body horror et posant la question délicate de la frontière entre le héros et le monstre. Contrairement aux précédents films où les changements étaient essentiellement fonctionnels – grimper aux murs, tisser sa toile –, il s’agit ici d’un basculement existentiel.

Voici ce que cela implique concrètement pour Peter :

Des pouvoirs instables mettant sa propre vie en danger.

L’obligation de composer avec une condition qu’il ne maîtrise pas.

La possibilité réelle d’une transformation irréversible.

Bruce Banner : allié inattendu face à la crise génétique

Dans ce contexte tourmenté, l’intervention de Bruce Banner prend tout son sens. Le trailer suggère que Peter sollicite ses conseils ; qui mieux qu’un expert en mutations incontrôlées pourrait comprendre ce drame ? Banner — lui-même habitué à vivre avec le spectre du Hulk — pourrait bien offrir à Spider-Man un espoir ou au moins un outil pour contenir cette évolution dangereuse.

Ce choix scénaristique marque un tournant pour la saga : alors que le MCU prépare sa propre « renaissance » post-Avengers: Secret Wars, c’est tout l’arc personnel de Tom Holland qui gagne en profondeur et en maturité. Les fans devront patienter encore quelques mois avant d’assister à cette métamorphose spectaculaire sur grand écran – mais déjà, les enjeux n’ont jamais semblé aussi élevés pour l’homme-araignée.