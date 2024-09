Votre podcast généré par l’IA de Google à partir de vos notes

Deux hôtes IA examineront les documents que vous avez transférés vers NotebookLM. Ils en discuteront entre eux. Et toi, quel genre de matériel as-tu prévu de partager avec eux ?

Tl;dr Google a mis à jour NotebookLM pour transformer des documents en discussions audio.

La fonction Audio Overview génère une discussion entre deux hôtes IA.

Cette fonctionnalité est encore en phase expérimentale et présente certaines limites.

NotebookLM a été lancé en 2023 et fonctionne désormais sur Gemini 1.5 Pro.

NotebookLM de Google : une révolution numérique

La dernière mise à jour de Google pour son outil de recherche alimenté par l’IA, NotebookLM, pourrait bien changer la façon dont nous consommons l’information. En effet, cette innovation permet de transformer les documents que vous souhaitez examiner en une discussion audio semblable à un podcast. Cette fonctionnalité, baptisée Audio Overview, offre une toute nouvelle perspective de l’information.

Discussion entre deux hôtes IA

Audio Overview prend les informations de documents que vous avez téléchargés et génère une discussion « approfondie » entre deux hôtes IA. Ces derniers ne se contentent pas de résumer vos sources. Selon Google, ils seront également capables de trouver des liens entre différents sujets et même de bavarder entre eux. Bien que les voix soient générées par l’IA, elles restent suffisamment humaines pour être agréables à l’écoute.

Une technologie encore en développement

Cependant, il est important de noter que cette fonctionnalité est encore en phase expérimentale. Les hôtes ne peuvent pour l’instant parler qu’en anglais et peuvent parfois donner des informations inexactes. Il est donc indispensable de « vérifier soigneusement votre matériel et vous assurer que vous n’avez pas appris quelque chose qui n’est pas factuel », comme l’admet Google. De plus, il n’est pas encore possible d’interrompre les hôtes pendant leur intervention.

Le parcours de NotebookLM

Depuis son lancement en 2023, NotebookLM a évolué pour devenir une sorte d’assistant numérique capable de répondre à des questions sur les documents que vous téléchargez. En juin de cette année, Google a annoncé que NotebookLM fonctionne désormais sur Gemini 1.5 Pro, lui offrant de nouvelles fonctionnalités et outils, et a étendu son service à plus de 200 pays et territoires.