« Vice-versa » : la voix de Riley annonce avec enthousiasme un spin-off inédit sur Disney+

Le nouveau spin-off de Pixar : Dream Productions

L’univers de Pixar s’apprête à s’enrichir d’une nouvelle production à mi-chemin entre Vice-versa et sa suite. Kensington Tallman, qui incarne Riley, a confirmé lors de l’événement D23 de Disney que le studio d’animation prépare un spin-off nommé Dream Productions. Ce nouveau projet, qui rassemblera la plupart des membres du casting de Vice-versa 2, s’inscrit dans la continuité d’une franchise ayant rapporté plus de 1,5 milliard de dollars avec son dernier opus. Sa sortie est prévue pour 2025.

Dream Productions, une expérience inédite pour Pixar

Dans une interview exclusive accordée à Screen Rant, Tallman a partagé son enthousiasme quant à ce spin-off. Elle a souligné le caractère unique et « spécial » de la production, sans toutefois donner de détails précis sur l’intrigue. Dans ses propres mots :

Le spinoff est vraiment amusant. Il est unique et c’est quelque chose que Pixar n’a jamais vraiment fait auparavant. J’ai vraiment hâte de le voir. Chaque scène est incroyable et tournée d’une manière vraiment spéciale. Je pense que nos fans vont adorer. Si vous avez aimé Vice-versa 2, vous allez adorer Dream Productions.

Dream Productions : un voyage dans les rêves de Riley

Alors que Vice-versa 3 n’a pas encore été confirmé, Pixar travaille déjà sur une autre déclinaison de la franchise. Dream Productions est une minisérie en quatre épisodes centrée sur les rêves de Riley et les personnages qui les peuplent. Le spin-off explorera une période spécifique de la vie de Riley, entre ses 11 et 13 ans, offrant à Pixar l’opportunité de dépeindre chaque étape de sa croissance et de sa vie au collège.

Première série pour Pixar avec Dream Productions

C’est aussi une première pour Pixar qui n’a jamais encore produit de série. Le studio développe ce projet en parallèle de Win or Lose, sa première expérience de long-métrage pour la télévision. Avec le succès retentissant de Vice-versa 2, Pixar s’autorise à explorer de nouvelles facettes de son univers.