“Vice-versa 2” atteindra-t-il le milliard de dollars au box-office ?

"Vice-versa 2" domine le box-office avec des revenus prometteurs.

Tl;dr Vice-versa 2 domine le box-office avec des revenus prometteurs.

Le film a déjà généré 724.3 millions de dollars à l’international.

Il pourrait devenir le premier film de 2024 à atteindre 1 milliard de dollars.

Il pourrait même dépasser le record de La Reine des Neiges II (1,45 milliard de dollars).

Un succès retentissant pour Vice-versa 2

Le film d’animation de Pixar, Vice-versa 2, ne cesse de faire parler de lui. Il domine actuellement le box-office et suscite des interrogations quant à sa capacité à générer plus d’un milliard de dollars de recettes. Les attentes étaient élevées depuis l’annonce du film, en raison du succès du premier volet qui avait rapporté 858,8 millions de dollars dans le monde entier. Malgré quelques inquiétudes concernant les difficultés récentes de Pixar, Vice-versa 2 semble bien parti pour atteindre des sommets financiers.

Des chiffres qui dépassent les attentes

Le film a surpassé les projections initiales, engrangeant 154 millions de dollars lors de son premier week-end de sortie aux États-Unis. Le second week-end a vu une baisse record de la fréquentation, ce qui a permis à Inside Out 2 de devenir le film le plus rentable de 2024, dépassant les 711,8 millions de dollars de Dune, deuxième partie. Actuellement, le film a accumulé un total impressionnant de 724,3 millions de dollars à l’international.

Vice-versa 2 n’est plus qu’à 275,7 millions de dollars du seuil symbolique du milliard. Et avec la confirmation par Pixar que le film ne sera pas disponible sur Disney+ avant plusieurs mois, les spectateurs n’ont pas d’autre choix que de se rendre en salle pour voir ce film tant attendu. Cela augure d’un avenir prometteur pour le film et pour le studio, qui n’a pas connu de film à un milliard de dollars depuis 2019.

Un avenir encore plus radieux ?

La performance exceptionnelle de Vice-versa 2 lors de sa première semaine en salles et tout au long de son second week-end garantit presque que le film atteindra le milliard de dollars. Les avis positifs du public et le bouche-à-oreille ont contribué à la longévité du film sur grand écran. Si cette tendance se maintenait, il se pourrait que Vice-versa 2 termine sa carrière en salle avec un total avoisinant les 1,4 à 1,5 milliard de dollars.

Si cette projection se réalisait, Vice-versa 2 pourrait battre un record colossal au box-office. En dépassant Les Indestructibles 2, il deviendrait le film le plus rentable de Pixar, mais il se pourrait aussi qu’il dépasse les trois autres films d’animation qui ont généré plus de revenus. La Reine des Neiges II détient actuellement le record du film d’animation le plus rentable de l’histoire, avec 1,45 milliard de dollars de recettes en 2019. Vice-versa 2 pourrait bien lui voler la vedette.