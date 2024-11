Valve ressuscite le Steam Controller : tous les détails révélés

Rumeurs de la résurrection du Steam Controller par Valve : découvrez tous les détails sur ce retour très attendu dans le monde du gaming.

Tl;dr Valve pourrait travailler sur une nouvelle version de Steam Controller.

Des contrôleurs de type « baguette » pourraient accompagner un casque VR en rumeur.

Les appareils pourraient être en phase de production de masse.

Retour possible du Steam Controller de Valve

Selon une information récente, Valve, la société à l’origine du Steam Controller arrêté en 2019, pourrait travailler sur une suite. Cette rumeur suggère que le géant des jeux vidéo planifie une production de masse imminente pour ce nouvel appareil.

De nouvelles rumeurs évoquent l’arrivée de contrôleurs innovants

Cette fuite provient de Brad Lynch sur X (via The Verge) qui affirme que Valve développe un « Steam Controller 2 » (nom de code Ibex) et un ensemble de contrôleurs de type « baguette » (nom de code Roy) pour un casque VR en rumeur.

Lynch n’a pas fourni plus de détails sur ce que pourrait impliquer le nouveau contrôleur. Cependant, il a répondu à des commentaires sur son tweet original où il a affirmé que le plus grand changement sur les contrôleurs serait des trackpads de tailles et de formes différentes pour « entrer dans cette forme de gamepad ».

Un nouveau casque VR en préparation ?

Lynch a également fourni davantage d’informations sur les contrôleurs « Roy ». Ces contrôleurs de type « baguette » seraient destinés au casque VR « Deckard » en rumeur. Ce dispositif serait supposé être un casque sans fil à la manière du Meta Quest. Valve a déjà sorti l’Index câblé en 2019, mais d’après ce que nous savons, il n’est plus activement produit.

Des références trouvées dans le code SteamVR

Lynch a trouvé des références au contrôleur dans le code SteamVR de Valve. Dans un précédent tweet, Lynch a révélé que le dispositif Roy pourrait avoir essentiellement une manette de jeu complète de boutons. Cela comprend un dpad, des bumpers, des déclencheurs, des boutons de préhension, des boutons ABXY et un bouton système – et il prétend, « une sorte de sangle ». Ce qui laisse supposer un appareil que vous pouvez utiliser comme une manette normale lorsque vous n’êtes pas en VR.

Valve, fidèle à elle-même, n’a annoncé aucun de ces appareils présumés. En général, Valve n’annonce un nouveau produit que lorsqu’il est pratiquement entre vos mains. Cependant, si les affirmations de Lynch sont correctes, si les appareils entrent en production de masse maintenant, cela signifie que nous pourrions voir Valve annoncer ces surprises à un moment donné en 2025.