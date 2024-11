Valve marque le 20ème anniversaire de Half-Life 2 avec une mise à jour majeure

Une mise à jour graphique, un documentaire et des commentaires de développeurs sont prévus, ainsi qu'une seconde édition enrichie de "Raising the Bar".

Tl;dr Half-Life 2 célèbre son 20e anniversaire avec un contenu spécial.

Valve a ajouté les extensions Episode One et Episode Two au jeu de base.

Une édition élargie du livre Raising the Bar est prévue pour 2025.

20 ans de Half-Life 2 : Valve célèbre avec un contenu spécial

C’est une nouvelle qui ravira les fans de la première heure : le géant du jeu vidéo, Valve, célèbre le 20e anniversaire de son titre phare, Half-Life 2. Pour marquer l’événement, l’entreprise a déployé une importante mise à jour enrichissant le jeu original de plusieurs contenus additionnels.

Des extensions au jeu de base et bien plus encore

L’annonce de Valve est un véritable cadeau pour les joueurs. Les extensions Episode One et Episode Two sont désormais intégrées au jeu de base, permettant ainsi de le parcourir en continu. C’est également l’occasion de découvrir un documentaire de deux heures, des commentaires des développeurs et bien d’autres surprises. Pour couronner le tout, Half-Life 2 est disponible gratuitement sur Steam jusqu’au 18 novembre.

Une expérience interactive signée Valve

L’annonce elle-même est une véritable expérience interactive. Les joueurs sont invités à saisir le pistolet à gravité en bas de la page pour interagir avec presque tous les éléments à l’écran. « Chaque carte de Half-Life 2 a été examinée par les concepteurs de niveaux de Valve pour corriger les bugs anciens, restaurer le contenu et les fonctionnalités perdues avec le temps, et améliorer la qualité de certains éléments comme la résolution de la carte lumineuse et le brouillard », explique l’équipe.

Raising the Bar, un collector bientôt de retour

Autre bonne nouvelle pour les fans de la franchise, une deuxième édition du livre Raising the Bar, véritable collector depuis sa sortie en 2004, est prévue pour 2025. Cette nouvelle version inclura des concept-arts des extensions Episode One et Episode Two, ainsi que les « idées et expériences pour le troisième épisode qui n’a jamais vu le jour ».

Valve ne ménage pas ses efforts pour célébrer comme il se doit cet anniversaire tant attendu. Les fans de Half-Life 2 ont de quoi se réjouir.