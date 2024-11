Découvrez le nouveau visage du remaster RTX de Half-Life 2

Préparez-vous, Valve pourrait également travailler sur du nouveau contenu.

Tl;dr NVIDIA dévoile le projet de modernisation de Half-Life 2.

Orbifold Studios utilise le moteur RTX Remix pour les graphismes.

Possible annonce officielle pour le 20ème anniversaire du jeu.

Une renaissance graphique pour Half-Life 2

Il y a un an, nous avons appris qu’une équipe travaillait sur une version remastérisée de Half-Life 2 utilisant la technologie RTX. Aujourd’hui, NVIDIA nous offre un aperçu exclusif de ce projet.

L’innovation au service de la nostalgie

Les efforts déployés par Orbifold Studios pour donner un coup de jeune à ce titre emblématique sont mis en avant dans une vidéo récente. Grâce à l’utilisation du moteur RTX Remix, l’équipe est en mesure d’apporter des améliorations visuelles significatives à un jeu dont le moteur graphique a déjà deux décennies. Parmi les exemples de ces innovations, nous retrouvons des sources de lumière plus dynamiques, un brouillard volumétrique dans les zones sombres, et une modélisation en 3D complète des objets dans l’environnement.

Une sortie encore incertaine

Malgré leurs avancées, les développeurs d’Orbifold n’ont pas encore annoncé de date de sortie pour cette version remastérisée. Cependant, avec le 20ᵉ anniversaire de Half-Life 2 qui approche le 16 novembre, il se pourrait que Valve prépare une annonce officielle. Non, il ne s’agit pas de Half-Life 3, mais Tyler McVicker, un YouTuber et reporter expérimenté de Valve, a remarqué l’existence d’une nouvelle branche protégée par mot de passe du jeu sur Steam. Cette mise à jour semble être plus importante que celle qui a été déployée pour le 25ᵉ anniversaire de Half-Life 1 l’année dernière.

Une attente fébrile

Alors, si l’envie vous prend de récupérer à nouveau le pistolet antigravité, ce week-end pourrait être le moment idéal. Restez connectés pour plus d’informations sur cette remastérisation très attendue dans l’univers du gaming PC.