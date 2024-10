Steam précise désormais que vous achetez une licence, pas un jeu

Steam précise désormais que vous achetez une licence et non un jeu, voici pourquoi c'est problématique.

Tl;dr Valve admet que les jeux achetés sur Steam sont en réalité loués.

Une mise à jour sur Steam révèle que l’achat d’un jeu n’est qu’une licence.

La loi AB 2426 oblige les plateformes numériques à clarifier cette réalité.

Une déclaration choquante de Valve

Valve a récemment partagé une information plutôt déconcertante. Pour ceux qui accordent une grande valeur aux jeux Steam, cette nouvelle est un véritable coup de massue. En effet, Valve a révélé que les jeux que vous ajoutez à votre panier d’achat sur Steam ne vous appartiennent pas réellement. Vous ne faites qu’acquérir une licence de ces jeux, une sorte de location à long terme.

L’achat de jeux sur Steam : une illusion

Cette nouvelle a d’abord été révélée par Engadget, qui a souligné un changement sur la page « Votre panier » de Steam. Une petite boîte presque invisible en bas à droite de l’écran affiche désormais un message étrangement discret : « A purchase of a digital product grants a license for the product on Steam. For full terms and conditions, please see the Steam Subscriber Agreement. » Cela signifie que lorsque vous pensez acheter un jeu sur la plateforme numérique de Valve, vous n’en faites que l’acquisition d’une licence.

La loi AB 2426 : un éclaircissement nécessaire

Il y a un mois, aux États-Unis, la loi « AB 2426 » a été approuvée et signée par le gouverneur de Californie, Gavin Newsom. Cette loi oblige les plateformes numériques à préciser clairement à leurs clients qu’en « achetant » un produit, ils n’obtiennent en réalité qu’une licence d’accès au contenu numérique. Cette loi ne se limite pas aux jeux vidéo : elle s’applique également aux films, émissions de télévision, musiques et livres électroniques achetés sur une plateforme numérique.

La loi AB 2426 a des conséquences bien réelles et inquiétantes pour les joueurs. Par exemple, le jeu culte de course en monde ouvert de Ubisoft, The Crew, a été retiré de Steam en mars dernier et les serveurs ont été fermés. Valve a même supprimé le jeu des bibliothèques des clients après la fermeture définitive de The Crew.