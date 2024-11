Valve dévoile une édition limitée du Steam Deck en blanc, juste à temps pour le Black Friday

Valve dévoile une édition limitée de la Steam Deck en blanc, juste à temps pour le Black Friday.

Tl;dr Valve lance une édition limitée du Steam Deck OLED pour les fêtes.

Le nouveau modèle blanc coûte 679 $ et comprend des accessoires blancs.

Valve utilise cette sortie comme une expérience pour tester les réactions aux différentes couleurs.

Une tradition de Noël signée Valve

Le géant du gaming Valve semble avoir instauré une nouvelle tradition annuelle. À l’approche des fêtes, l’entreprise nous surprend avec une édition limitée de sa célèbre console portable : le Steam Deck OLED.

Le Steam Deck se pare de blanc

Après une version transparente l’an dernier, c’est une variante blanche qui fait son apparition cette année. Plus qu’un simple changement de couleur, cette nouvelle déclinaison de la « meilleure console portable de gaming » n’est autre qu’une édition spéciale pour les fêtes. Proposée au tarif de 679 $ soit 30 $ de plus que la version 1 To standard, elle se distingue aussi par ses accessoires assortis : une housse de transport blanche et un chiffon de nettoyage en microfibre blanc.

Une édition limitée pour tester les réactions

Ce lancement ne serait pas uniquement commercial. Valve voit en effet dans cette sortie une occasion d’expérimenter les réactions du public face à une couleur différente. Cette initiative fait suite à celle de l’année dernière avec le deck transparent, confirmant la stratégie d’innovation continue de l’entreprise. « Nous sommes curieux de voir quelle sera la réponse, et nous utiliserons ce que nous apprenons pour éclairer nos futures décisions concernant d’éventuelles nouvelles variantes de couleurs à l’avenir, » a déclaré Valve.

La nouvelle couleur du Steam Deck sera disponible à l’achat à partir du 18 novembre à 15 heures, heure du Pacifique. Cependant, Valve précise que la console sera limitée à un exemplaire par compte.

Le succès du Steam Deck

Depuis la sortie de la version LCD en 2022, le succès de la console portable n’a cessé de grandir. « Nous avons toujours dit que notre intention était de continuer à travailler sur l’amélioration du Steam Deck, et c’est vrai tant d’un point de vue logiciel (continuer à livrer des améliorations) que matériel (Steam Deck OLED, ainsi que des travaux en cours pour l’avenir du Steam Deck et d’autres plans matériels) », a souligné Valve dans un communiqué de presse.