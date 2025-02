Une série en live-action de Donjons & Dragon pourrait arriver sur Netflix

Donjons & Dragon prépare son arrivée sur le petit écran.

Tl;dr Netflix développe une nouvelle série fantastique basée sur le jeu Donjons & Dragon.

Le projet est mené par Shawn Levy, Drew Crevello et Hasbro Entertainment.

Les détails sur The Forgotten Realms sont encore limités.

Netflix et le fantastique : une nouvelle aventure

Le géant du streaming, Netflix, semble avoir un penchant pour le fantastique. Après le succès de The Witcher, la plateforme se tourne à présent vers un autre pilier du genre : « Dungeons & Dragons ».

Une série live-action pour « The Forgotten Realms »

Selon Deadline, Netflix travaille actuellement sur The Forgotten Realms, une série télévisée en live-action se déroulant dans l’univers mythique du célèbre jeu de rôle. Ce monde magique peuplé de monstres est également le cadre de l’action-comédie fantastique de 2023, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves.

Un projet ambitieux

Le projet est porté par Shawn Levy, actuellement à l’oeuvre sur la cinquième saison de Stranger Things, le scénariste et showrunner Drew Crevello, ainsi que Hasbro Entertainment. Ce n’est pas la première fois qu’une telle série est envisagée. En effet, Paramount Plus avait précédemment commandé une série live-action D&D avec Crevello à bord, mais le projet a été abandonné en 2024. Hasbro a par la suite entrepris une « mise à jour créative » pour le projet.

Les informations sur The Forgotten Realms sont encore très limitées. Selon le rapport de Deadline, la série serait basée sur un tout nouveau concept, « non lié aux précédentes tentatives de développement de D&D avec [le réalisateur de « Red Notice », Rawon Marshall] Thurber ou le film Honor Among Thieves. »

Un potentiel prometteur

En tant que fan de longue date du genre fantastique, l’idée de The Forgotten Realms suscite déjà ma curiosité. Avec un casting et un ton appropriés, la série pourrait devenir la prochaine grande franchise fantastique de Netflix. Cependant, l’annonce est quelque peu amère, car Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves était un véritable succès.