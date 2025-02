Sirens of the Deep : un nouveau film The Witcher riche en aventures fantastiques

Netflix vient d'enrichir son catalogue avec un nouveau film palpitant de la saga The Witcher.

Netflix lance The Witcher: Sirens of the Deep

Les amateurs de l’épée et de la sorcellerie ont de quoi se réjouir. Netflix vient de lancer une nouvelle œuvre pour étoffer la franchise The Witcher : Sirens of the Deep. Ce film d’animation, deuxième du genre après The Witcher: Nightmare of the Wolf, est désormais disponible en streaming pour les abonnés.

Un retour aux origines pour Geralt

Ce nouvel opus ne s’attarde pas sur Vesemir, le mentor de Geralt, comme le faisait le film précédent. Au contraire, il nous replonge dans les aventures de notre héros principal. Sirens of the Deep est basé sur la nouvelle « A Little Sacrifice » d’Andrzej Sapkowski et se déroule entre les cinquième et sixième épisodes de la première saison de The Witcher. Dans ce film, Geralt de Rivia, interprété par Doug Cockle (qui lui prête également sa voix dans les jeux vidéo de CD Projekt Red), est engagé pour enquêter sur une série d’attaques de monstres près de la ville côtière de Bremervoord.

Une aventure palpitante

Le Witcher se retrouve alors pris au milieu d’un conflit séculaire entre les humains locaux et une race de sirènes. Avec l’aide de ses alliés, il tente de résoudre la situation avant qu’elle ne dégénère en guerre totale. Reconnaissable entre mille, la voix de Doug Cockle donne vie à Geralt de manière magistrale. La distribution de voix de The Witcher: Sirens of the Deep comprend également Joey Batey en tant que Jaskier le Barde et Anya Chalotra dans le rôle de Yennefer.

Un film à voir absolument

Les fans de la franchise The Witcher seront ravis de retrouver l’ambiance si particulière de cet univers. Les scènes de combat sont particulièrement réussies, profitant pleinement du médium de l’animation pour offrir des séquences de combat à l’épée rapides, fluides et sanglantes. En bref, The Witcher: Sirens of the Deep est une œuvre à ne pas manquer et à ajouter sans hésiter à votre liste de visionnage sur Netflix.