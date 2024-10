Honor Among Thieves 2 : Une suite possible et crédible sur le petit écran, toujours en live-action ?

L'incertitude rend la relève la plus prometteuse encore plus nécessaire dans "Honor Among Thieves 2"

Tl;dr Honor Among Thieves n’a pas eu le succès escompté au cinéma.

Une série télévisée en live-action pourrait être la solution pour l’univers de D&D.

Le projet de série télévisée live-action est actuellement en suspens.

Un faux départ pour l’univers de D&D au cinéma

Le film d’action-aventure Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves semblait être le parfait tremplin pour lancer une franchise cinématographique autour de l’univers de Dungeons and Dragons. Malheureusement, malgré un budget conséquent, le film n’a pas réussi à faire une grande impression dans les salles obscures. Il est donc peu probable qu’une suite à Honor Among Thieves voie le jour, bien que l’univers de D&D se prête admirablement à une franchise avec de multiples volets. Cependant, une solution pourrait se dessiner à travers une série télévisée en live-action.

Honor Among Thieves : un échec qui donne des leçons

Malgré l’échec au box-office de Honor Among Thieves, cela ne signifie pas que l’univers de D&D ne peut pas être transformé en quelque chose qui séduira tous les publics. Le film avait beaucoup à offrir et son échec ne reflète pas la qualité de l’histoire ni la fidélité de son adaptation du matériel source. Alors que D&D est un jeu très populaire, il serait surprenant qu’aucune autre adaptation à l’écran de son univers n’apparaisse.

La télévision : un avenir possible pour D&D ?

Les bons résultats de Honor Among Thieves sur les plateformes de streaming pourraient faire pencher la balance en faveur d’une suite. Toutefois, cette perspective semble peu probable pour le moment. Réduire le budget et produire un film de moindre envergure pourrait être envisageable, mais cela risquerait de priver le film de ses aspects les plus excitants et donc de ne pas attirer le public dans les salles. À la place, l’avenir de D&D devrait se tourner vers le petit écran. Avec une série télévisée en live-action, la franchise pourrait toujours faire le lien avec le film tout en se distinguant et en explorant de nouveaux territoires.

Les obstacles à la réalisation d’une série télévisée live-action de D&D

Pour l’instant, le projet de série télévisée en live-action de D&D est au point mort, ce qui est regrettable compte tenu de l’engouement croissant autour de Honor Among Thieves sur les plateformes de streaming. Malgré cet engouement, Paramount a annulé la série télévisée en live-action de Dungeons & Dragons. Néanmoins, il reste un espoir puisque Hasbro envisage de continuer à promouvoir la série live-action de D&D malgré cet échec.