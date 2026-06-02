Une quatrième saison pour Euphoria ? La série reviendra-t-elle sur nos écrans ?

La question de la reconduction d’Euphoria pour une quatrième saison suscite l’attente des fans. Alors que la série connaît un succès international et que la diffusion de la dernière saison remonte à plusieurs mois, l’incertitude demeure quant à son avenir.

Tl;dr La série Euphoria s’arrête après la saison 3.

s’arrête après la saison 3. Le destin de Rue marqué par l’addiction et un décès.

La mort d’Angus Cloud a influencé la fin.

Une conclusion inattendue pour Euphoria

C’est désormais officiel : l’aventure de Euphoria, l’un des plus grands phénomènes télévisuels récents, prend fin à l’issue d’une troisième saison particulièrement discutée. Si beaucoup s’attendaient à ce que la série se poursuive, notamment après une communication qui évitait soigneusement les termes « ultime épisode » ou « finale », le créateur Sam Levinson a finalement confirmé le clap de fin lors du podcast Popcast du New York Times. Selon lui, « In terms of the story that we set out to tell, which is a story about addiction and its consequences, this feels like the end to me ». Une décision aussitôt entérinée par la chaîne HBO, marquant ainsi la fermeture définitive de cette chronique adolescente aux accents tragiques.

L’ombre d’un drame sur le destin de Rue

Il est impossible de comprendre la conclusion de Euphoria sans évoquer le bouleversement qu’a représenté la disparition d’Angus Cloud, interprète charismatique et pilier du casting. Au fil des épisodes, la trajectoire du personnage principal, incarné par une remarquable Zendaya, s’assombrit inexorablement. Un choix narratif que Levinson relie directement à ce drame : « I had originally written a different trajectory for the character of Rue… but you can’t tell a story about addiction today without the very real consequences. » Ainsi, la saison se conclut par une scène choc où Rue succombe à une overdose de fentanyl — une issue certes brutale, mais conforme à l’esprit de vérité revendiqué par son créateur.

Derrière le rideau : un au revoir ému des acteurs

L’arrêt du show ne surprend pas tant lorsque l’on observe le départ quasi simultané de ses deux têtes d’affiche : Zendaya, dont le parcours fulgurant ne semble plus devoir dépendre d’un rôle aussi sombre, et Jacob Elordi, également sur une trajectoire ascendante à Hollywood. Dans une vidéo partagée en coulisses par HBO, Zendaya s’adresse avec émotion à l’équipe : « I’m incredibly grateful for every single one of you… Thank you so much. » Une manière sincère de boucler cette aventure collective.

L’héritage complexe d’une série générationnelle

Si la fin abrupte peut déconcerter certains fans, elle s’inscrit dans une volonté assumée : celle de rappeler que derrière les récits fictionnels autour de l’addiction, se cachent des réalités parfois fatales. Un dernier message résonne en filigrane : pour toute personne concernée ou touchée par ces thématiques, il existe des solutions et un accompagnement possible – rappelant que si l’écran s’éteint, la vie, elle, continue.