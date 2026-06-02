Fin de la saison 3 d’Euphoria : quel destin attend Rue, le personnage de Zendaya ?

La troisième saison d’Euphoria vient de s’achever, laissant les téléspectateurs curieux du sort réservé à Rue, le personnage incarné par Zendaya. Retour sur les événements marquants de la fin de saison et leur impact sur l’héroïne.

Tl;dr Finale : Rue meurt, ambiance désespérée.

Laurie et Alamo éliminés lors de l’affrontement final.

Destin et addiction au cœur de la saison 3.

Un dernier acte sombre pour « Euphoria »

Le rideau se baisse sur la troisième saison d’Euphoria, avec un épisode final – « In God We Trust » – qui, fidèle à la série, ne ménage aucun de ses personnages. Après un saut temporel de cinq ans, les trajectoires se sont éloignées, mais une constante demeure : le désespoir ambiant. Rue Bennett, incarnée par Zendaya, s’était enfoncée dans l’engrenage des trafics pour le compte de Laurie. De son côté, Maddy Perez subissait un quotidien monotone tandis que Cassie Howard, désormais créatrice de contenus pour adultes avec l’aide de Maddy, tentait d’échapper à sa réalité. La situation n’épargnait guère non plus Nate Jacobs, englouti par les dettes.

L’échappée tragique de Rue et la chute des antagonistes

La tension monte d’emblée dans ce dernier épisode : on retrouve Rue aux prises avec Faye et le suprémaciste blanc Wayne, prisonnière du repaire de Laurie. Exploitant une brèche, elle parvient à s’enfuir — non sans être malmenée au passage — et trouve refuge chez son sponsor, Ali. Entre-temps, une opération coup de poing menée par la DEA anéantit les réseaux mafieux : Laurie met fin à ses jours lors de la descente et Alamo est arrêté.

Mais le sort s’acharne sur Rue. Après avoir refusé des antidouleurs proposés par Alamo, elle succombe à une overdose silencieuse chez Ali. Un test révèle que les pilules étaient coupées au fentanyl… Un épilogue brutal, mais cohérent avec la trajectoire autodestructrice du personnage.

Nouvelles dynamiques après le chaos

Dans le sillage du drame, le reste du groupe tente tant bien que mal de rebondir. Cassie reprend possession du manoir laissé vide par Nate pour y lancer une maison dédiée à la création de contenus en ligne, épaulée par sa sœur Lexi. Maddy, quant à elle, accepte l’argent proposé par Cassie avant de retourner vers Alamo… dont le destin sera scellé sous les coups d’Ali lors d’une confrontation tendue dans son club.

Voici ce que retient principalement la saison 3 :

Addiction omniprésente chez Rue et cause première de sa perte.

omniprésente chez Rue et cause première de sa perte. Système criminel démantelé suite aux actions des autorités.

démantelé suite aux actions des autorités. Métamorphose des survivants, oscillant entre résilience et cynisme.

Un dénouement amer pour les fans

Le showrunner Sam Levinson, fidèle à sa marque de fabrique, privilégie ici encore la tension dramatique au détriment d’une conclusion classique. Le choix scénaristique d’ancrer ce chapitre final autour du concept inéluctable de « destin » laisse un goût amer. La mort de Rue semblait annoncée depuis longtemps ; reste désormais aux fans à tourner, eux aussi, la page — tout comme Zendaya qui s’éloigne enfin du rôle qui l’aura marquée.

Euphoria est disponible sur HBO Max.