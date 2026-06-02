Euphoria : le grand effacement de Jules dans la saison 3

Le personnage incarné par Hunter Schafer perd toute la place qu’il occupait dans les saisons précédentes de la série télévisée Euphoria.

Tl;dr Dans la saison 3 d’Euphoria, Jules Vaughn devient un personnage largement mis de côté, malgré son importance initiale dans la série.

Son rôle, central dans les deux premières saisons, est remplacé par des intrigues secondaires peu développées et sans impact réel sur l’histoire.

Cette mise à l’écart est perçue comme un gâchis narratif pour un personnage riche et prometteur, pourtant porté par une forte attente des fans.

Une figure centrale devenue spectatrice

Étrange sort pour l’un des personnages les plus marquants de la série télévisée Euphoria. Dans une ultime saison pourtant attendue, Jules Vaughn, incarnée par Hunter Schafer, se retrouve réduite à la portion congrue. Un paradoxe pour cette héroïne qui, dès son arrivée au lycée d’East Highland, avait cristallisé l’attention de Rue et Nate, déclenchant une chaîne d’événements majeurs dans la série.

Des débuts prometteurs vite relégués à l’arrière-plan

La trajectoire de Jules s’esquisse pourtant dès les premiers épisodes : nouvelle venue, elle devient le catalyseur des dynamiques entre les personnages principaux. Les liens complexes qu’elle tisse, avec Rue, mais aussi Nate, sous pseudonyme, posent les bases de nombreux arcs narratifs. Au fil des deux premières saisons, le public découvre également son passé douloureux et ses luttes personnelles avec la dysphorie de genre, abordées notamment dans l’épisode « F*** Anyone Who’s Not a Sea Blob », écrit en collaboration avec Hunter Schafer elle-même. Cette parenthèse intimiste offrait alors un aperçu rare et touchant de la vie intérieure de Jules.

Entre talent gâché et intrigues creuses

Puis survient le virage brutal de la saison 3 d’Euphoria. Là où l’on attendait une conclusion forte pour ce personnage riche, c’est l’effacement qui domine. Mis à part un bref épilogue lors du mariage de Nate avec Cal et quelques scènes anecdotiques, dont cette commande absurde d’une œuvre inspirée par Seurat pour une production télévisuelle, Jules disparaît presque totalement des radars. Pire : sa relation étrange avec Ellis (interprété par Sam Trammell) tourne court et ne mène à rien de concret.

Pour illustrer ce vide scénaristique :

Jules accepte de peindre un tableau pour Lexi .

. L’œuvre provocante est aussitôt refusée puis détruite .

. Aucune conséquence réelle sur le récit ou les personnages.

L’amère impression d’un rendez-vous manqué

Difficile donc pour les fans d’accepter que Jules, qui portait tant d’espoirs en termes de représentation et d’écriture, soit ainsi reléguée au second plan. Malgré la performance éclatante de Hunter Schafer, rien n’aura été proposé à la hauteur des enjeux amorcés auparavant. Un gâchis narratif autant qu’artistique, laissant sur leur faim tous ceux qui espéraient voir ce personnage évoluer jusqu’au bout.

Euphoria, dans son intégralité, reste disponible sur HBO Max. Si vous ou un proche êtes concerné par des questions liées à l’addiction, il existe des ressources dédiées à cet accompagnement.