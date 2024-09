Une folle saisie policière de 50 millions de dollars en jeux vidéo et consoles rétro contrefaits

Les autorités italiennes ont frappé un grand coup contre le marché de la contrefaçon en saisissant un impressionnant stock de consoles rétro et de jeux vidéo piratés. Cette opération révèle l'ampleur du commerce illégal de produits nostalgiques, avec 12.000 consoles et 47 millions de copies de jeux contrefaits récupérés, pour un montant estimé à 50 millions de dollars.

Un réseau de jeux rétro contrefaits démantelé en Italie

La police italienne a mis fin aux activités d’un réseau de contrefaçon de jeux rétro. Cette opération a abouti à la saisie de consoles de jeux et de jeux piratés, dont la valeur est estimée à plus de 50 millions de dollars. Les produits saisis violaient notamment les droits de propriété intellectuelle de Nintendo, Sega et Atari.

Une rétrospective du marché des jeux rétro

Selon une étude de 2023 de la Video Game History Foundation, seuls 13% des jeux publiés avant 2010 sont actuellement disponibles à la vente par des moyens légitimes. La rareté de ces titres a généré une popularité croissante pour les consoles rétro « tout-en-un », qui sont essentiellement des émulateurs livrés avec de nombreux jeux classiques. Ces produits, rarement licenciés, sont généralement considérés comme des contrefaçons.

Saisie massive de consoles et de jeux piratés

En septembre 2024, les autorités de Turin ont démantelé une opération italienne spécialisée dans le trafic de ces produits. Selon Alessandro Langella, responsable de la police financière de Turin, environ 12.000 consoles contenant plus de 47 millions de jeux vidéo piratés ont été saisies. Ces produits, tous importés de Chine, étaient destinés à être revendus par des revendeurs en ligne et des magasins spécialisés dans le jeu rétro.

Des jeux piratés et des consoles dangereuses

Tous les matériels saisis ont déjà été détruits. Neuf Italiens ont été arrêtés dans le cadre de l’opération. Ils ont tous été inculpés de commerce de marchandises contrefaites et encourent une peine de prison pouvant aller jusqu’à huit ans. En plus de contenir des jeux piratés, les consoles saisies étaient équipées de circuits électriques et de batteries non certifiés qui ne respectaient pas les normes de sécurité ou techniques de l’UE.