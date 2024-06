Atari célèbre son 50ème anniversaire avec une mise à jour majeure : près de 40 jeux supplémentaires !

Une édition physique comprenant des cartes et bien plus encore est également disponible.

Le pionnier des consoles de jeux vidéo, Atari, célèbre cette année les 45 ans de la mythique console Atari 2600 et plus d’un demi-siècle d’existence. Un moment charnière qui se fête avec grandeur.

Une bibliothèque de jeux enrichie

Pour l’occasion, Atari avait sorti une impressionnante collection de jeux intitulée “Atari 50: The Anniversary Celebration”. Aujourd’hui, la compagnie annonce une mise à jour consistante avec près de 40 titres supplémentaires, portant le total à quasiment 130 jeux provenant de diverses consoles de salon et portables. La liste complète des nouveaux titres n’a pas encore été divulguée.

Un voyage interactif dans l’histoire d’Atari

Outre l’ajout de nouvelles pépites rétro, “Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition” offre deux nouvelles chronologies interactives. Véritable leçon d’histoire, ces chronologies nous plongent dans l’histoire de l’entreprise avec des séquences vidéo et des jeux jouables.

La première, nommée “The Wider World of Atari”, propose un regard approfondi sur l’histoire de l’entreprise. Elle présente l’arcade classique Berzerk, le créateur de Pong, Al Alcorn et Evelyn Seto, la conceptrice du célèbre logo Atari. La deuxième chronologie, “The First Console War”, revient sur la rivalité entre l’Atari 2600 et l’Intellivision, un prélude à l’affrontement Nintendo-Sega.

Disponible sur toutes les plateformes à partir de cet automne

Cette mise à jour sera déployée cet automne et se présentera comme la version définitive de la collection pour les futurs acquéreurs. Disponible sur quasiment toutes les plateformes, y compris Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X et PC, elle est proposée à 40$, avec une édition Steelbook à 50$.