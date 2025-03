Une cyberattaque de grande ampleur a paralysé X pendant plusieurs heures

Le réseau social X a été affecté par une panne, privant de nombreux utilisateurs de la possibilité de se connecter.

Tl;dr X a subi une cyberattaque majeure, paralysant l’accès au réseau social pour des milliers d’utilisateurs.

Elon Musk a affirmé que l’attaque était massive et coordonnée, impliquant potentiellement un groupe ou un acteur étatique.

Cette incident soulève des questions sur la sécurité de X et pourrait avoir des répercussions sur l’avenir du réseau social.

Des heures de chaos pour X

Hier matin, des milliers d’utilisateurs de X ont signalé des pannes, rendant le réseau social d’Elon Musk inaccessible pendant plusieurs heures. Selon le site Downdetector, les problèmes ont débuté vers 11h30, heure de Paris, avec plus de 20.000 utilisateurs rapportant des interruptions de service. Bien que les problèmes aient été résolus pendant environ une heure, des pannes supplémentaires ont surgi vers 15h30, affectant encore plus de 40.000 utilisateurs. Même après 19h30, de nombreux utilisateurs ont continué à rencontrer des difficultés d’accès au réseau social. Cette interruption a perturbé non seulement les utilisateurs français, mais aussi ceux d’autres régions du monde, créant un sentiment de frustration généralisée.

Elon Musk réagit face à l’incident sur X

Face à l’ampleur de l’incident, Elon Musk a pris la parole sur X, affirmant que le réseau social subissait une « cyberattaque massive ». Il a précisé que, bien que X soit régulièrement la cible d’attaques informatiques, celle-ci semblait particulièrement bien coordonnée et de grande envergure. Selon Musk, l’attaque pourrait être l’œuvre d’un groupe organisé ou même d’un acteur étatique. Toutefois, aucun élément concret ne vient étayer ces affirmations pour le moment, et les utilisateurs restent dans l’incertitude quant à l’origine exacte de l’attaque. L’homme d’affaires a insisté sur les ressources considérables déployées par les cybercriminels pour mener à bien cette attaque.

Un management sous pression dans un environnement politique complexe

L’arrivée d’Elon Musk à la tête de X, autrefois Twitter, a coïncidé avec des turbulences politiques et économiques notables, notamment sous la présidence de Donald Trump. Musk, en plus de son rôle dans l’industrie automobile avec Tesla, a pris une place de plus en plus influente dans les affaires publiques et gouvernementales. Ses décisions, comme la réduction des financements gouvernementaux et des programmes d’aide internationaux, ont attiré des critiques, notamment de la part de manifestants devant les magasins Tesla. Certains estiment que sa position non élue dans les affaires publiques a contribué à des tensions, et ces critiques se reflètent également sur sa gestion de X, le rendant encore plus vulnérable aux attaques.

Quelles conséquences pour X ?

Cette cyberattaque met en lumière la fragilité des grandes plateformes sociales face aux menaces cybernétiques. Si la cause exacte de cette attaque n’est pas encore confirmée, il est certain que X, comme d’autres réseaux sociaux, devient un terrain de jeu privilégié pour les cybercriminels. L’impact de cette panne sur l’image de la plateforme pourrait se traduire par une perte de confiance chez les utilisateurs. À l’avenir, la société pourrait devoir renforcer ses systèmes de sécurité pour éviter que de telles attaques ne se reproduisent, et maintenir ainsi sa place sur le marché des réseaux sociaux.