Elon Musk veut réformer les Community Notes sur X

Les Community Notes sur X sont dans la ligne de mire d'Elon Musk, qui souhaite en revoir le fonctionnement pour éviter toute influence extérieure.

Tl;dr Elon Musk dénonce les manipulations des Community Notes sur X.

Il s’attaque particulièrement à la manière dont ces notes traitent des sujets comme Zelenskyy et la guerre en Ukraine.

Elon Musk propose de réformer ce système de vérification pour garantir une plus grande liberté d’expression sur X.

Le mécontentement d’Elon Musk face aux Community Notes

Depuis son acquisition de Twitter, devenu depuis X, Elon Musk a toujours eu une vision claire de la façon dont il souhaitait que les informations soient traitées sur le réseau social. Toutefois, le système de Community Notes, qui permet à des utilisateurs de vérifier les faits, semble ne pas répondre à ses attentes. Dans un tweet récent, il a exprimé son mécontentement, soulignant que cet outil était de plus en plus manipulé par des gouvernements et les médias traditionnels. Il accuse ces acteurs de nuire à la véracité des informations et semble vouloir apporter des changements importants pour « réparer » cette fonctionnalité.

La problématique autour de la guerre en Ukraine et Zelenskyy

L’une des raisons qui a poussé Elon Musk à critiquer les Community Notes semble être liée à la guerre en Ukraine et au traitement de l’information sur le président Volodymyr Zelenskyy. En citant une publication qui remet en question la crédibilité des sondages affirmant que Zelenskyy bénéficie d’un taux d’approbation de 57% en Ukraine, Musk indique qu’il ne souhaite pas que ce genre de contenu soit remisé à une position de doute par les utilisateurs de X. Il semble que cette situation fasse écho à ses propres opinions et à celles de certains partisans, comme Donald Trump, qui ont qualifié Zelenskyy de « dictateur ».

Les critiques d’Elon Musk sur le système de vérification collaboratif

Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk s’attaque à des fonctionnalités de X liées à la vérification. En effet, il a déjà supprimé des outils comme le système de vérification des comptes qui, selon lui, limitaient la liberté d’expression sur la plateforme. Ce nouvel affrontement avec les Community Notes semble s’inscrire dans cette même logique : Musk considère que la plateforme devrait être un espace où chacun peut partager librement ses opinions, sans que des outils de vérification ou des initiatives collaboratives ne viennent nuire à la perception de certaines informations.

L’avenir de la vérification sur X

Si Elon Musk parvient à « réparer » ou à modifier les Community Notes, il faudra voir dans quelle direction la plateforme évoluera en matière de vérification de l’information. L’une des craintes est que la plateforme devienne un terrain où la vérité sera moins objective, ouverte à davantage de manipulations et de désinformation. En remettant en cause les outils de vérification collaborative, Musk pourrait fragiliser davantage le système de contrôle des informations, laissant place à un environnement où la véracité des faits serait plus incertaine, rendant difficile pour les utilisateurs de savoir à quelle source se fier.