X censure Signal : un nouveau coup porté à la liberté numérique

Elon Musk continue de remodeler X à sa manière, en interdisant les liens vers la messagerie sécurisée Signal.

Tl;dr X bloque les liens vers Signal.me, empêchant leur partage dans les messages, publications et profils, sous prétexte de lutte contre le spam.

Cette censure intervient alors qu’Elon Musk restructure l’administration américaine, poussant des employés fédéraux à utiliser Signal pour des échanges sécurisés.

Malgré son discours sur la liberté d’expression, Elon Musk multiplie les restrictions sur X, soulevant des inquiétudes sur la neutralité de la plateforme.

Un blocage remarqué par les utilisateurs

Les premiers signalements de cette censure ont été faits par le blog Disruptionist. Désormais, tout lien vers Signal.me est bloqué sur X (anciennement Twitter), que ce soit dans les messages privés, les publications ou les profils. En tentant de publier un tel lien, les utilisateurs reçoivent un message d’erreur évoquant un problème technique. X prétend lutter contre le spam et les activités malveillantes, mais ce blocage suscite des interrogations sur la véritable motivation d’Elon Musk.

Une mesure en pleine crise gouvernementale

Ce changement intervient alors que le Département de l’efficacité gouvernementale (DOGE), dirigé par Musk, mène une vaste restructuration de l’administration américaine. Plus de 10.000 fonctionnaires ont été licenciés, et des agences entières, comme l’USAID (United States Agency for International Development ou Agence des États-Unis pour le développement international), sont menacées de fermeture. Face à cette situation, de nombreux employés fédéraux utilisent Signal pour communiquer en toute confidentialité et dénoncer d’éventuels abus.

Un défenseur de la liberté d’expression ?

Elon Musk se revendique comme un fervent défenseur de la liberté d’expression. Pourtant, ses décisions sur X montrent une autre réalité. Il a déjà été accusé de restreindre des comptes et de sanctionner les critiques à son encontre. Le blocage des liens vers Signal.me s’inscrit dans une tendance où X devient de plus en plus hostile aux voix dissidentes, soulevant des inquiétudes quant à la neutralité de la plateforme.

Un impact sur la confidentialité des échanges

En empêchant le partage de liens vers Signal, X complique l’accès à un outil essentiel pour la protection des communications privées. Signal est reconnu pour son chiffrement de bout en bout, garantissant la confidentialité des échanges. Ce blocage pourrait inciter certains utilisateurs à quitter X pour des alternatives plus respectueuses des libertés numériques, accentuant le débat sur la place de Musk dans la gestion de l’espace public numérique.