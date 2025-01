X prépare le lancement de X Money avec l’aide de Visa

Elon Musk et Visa unissent leurs forces pour offrir une solution de paiement révolutionnaire sur le réseau social X.

Tl;dr X Money sera lancé grâce à un partenariat avec Visa.

Ce projet reflète l’objectif d’Elon Musk de faire de X un hub financier, au-delà d’un simple réseau social.

Des obstacles légaux et techniques doivent encore être franchis avant le lancement de X Money.

Un partenariat clé pour X Money

X Corp a annoncé avoir signé un partenariat avec Visa pour sa future plateforme de paiement, X Money. Ce partenariat marque une étape importante dans la vision de Musk de transformer X en une plateforme financière à part entière. Grâce à Visa Direct, le réseau de paiements pourra traiter les transferts d’argent en temps réel, facilitant ainsi les transactions entre utilisateurs de X. Les utilisateurs pourront ainsi charger des fonds sur leur portefeuille X Money, transférer de l’argent à d’autres personnes, et même retirer des fonds vers leur compte bancaire.

Une vision audacieuse pour révolutionner les paiements numériques

Ce partenariat n’est que la première annonce d’une série de nouveaux produits financiers que X prévoit de dévoiler cette année. Linda Yaccarino, PDG de X Corp, a confirmé que l’objectif était de bâtir un écosystème financier intégré, où les utilisateurs pourront non seulement payer, mais aussi gagner des revenus passifs. Cette stratégie s’inscrit dans la volonté d’Elon Musk de faire de X un acteur majeur dans le domaine des paiements numériques, au-delà de son rôle traditionnel de réseau social.

X Money, le pari d’Elon Musk

Bien que X Corp ait annoncé ce partenariat avec Visa, X Money n’a pas encore été lancé. Les utilisateurs du réseau social X devront attendre un peu avant de pouvoir expérimenter cette nouvelle fonctionnalité. Actuellement, X se concentre sur l’acquisition de licences de transmission d’argent dans divers États américains. Selon les informations disponibles, l’entreprise a obtenu des licences dans plus de 40 États, un prérequis essentiel pour garantir que X Money puisse fonctionner légalement à travers le pays.

Une révolution en marche, mais des questions sans réponses

Le concept de X Money repose sur plusieurs enjeux réglementaires et technologiques. Bien que l’idée d’une plateforme permettant de payer et de transférer des fonds semble prometteuse, son succès dépendra de l’acceptation des utilisateurs et de l’adoption des fonctionnalités proposées. De plus, les détails concernant la disponibilité géographique de X Money sont encore flous, certains chercheurs d’applications suggérant que le produit pourrait ne pas être disponible dans tous les États américains lors de son lancement.