X s’engage à redéfinir le journalisme avec un ancien cadre du Wall Street Journal

En recrutant John Stoll, le réseau social X ambitionne de redéfinir le paysage médiatique en offrant aux journalistes une nouvelle manière de vivre de leur travail tout en explorant de nouvelles formes de narration.

Tl;dr X recrute John Stoll pour diriger son équipe de presse et développer l’actualité sur le réseau social.

X a pour mission de repenser le journalisme en offrant aux journalistes une nouvelle manière de monétiser leur travail via un modèle basé sur l’engagement des utilisateurs.

X met en avant une vision où la curiosité journalistique et la liberté d’expression priment, loin des médias traditionnels, pour créer un espace d’information dynamique et évolutif.

Un recrutement stratégique pour l’avenir de l’info

Dans le cadre de son ambition de transformer sa plateforme en un carrefour de l’information, X (anciennement Twitter) a annoncé l’embauche de John Stoll, un ancien rédacteur en chef et chef du bureau de Detroit du Wall Street Journal. Cette décision a été dévoilée lors du CES 2025 à Las Vegas. John Stoll, qui possède une expérience de longue date dans le journalisme traditionnel, prendra en charge le groupe de presse et l’équipe des partenariats de X, marquant ainsi un tournant stratégique pour l’entreprise, qui cherche à attirer des journalistes de haut niveau et à étendre sa couverture de l’actualité à l’échelle mondiale.

Une nouvelle vision du journalisme sur X

Linda Yaccarino, PDG de X Corp., a souligné lors de la conférence que l’objectif n’était pas de créer un portail d’actualités traditionnel, mais plutôt d’offrir un espace où les journalistes pourraient « explorer leur métier » tout en ayant la possibilité de bien gagner leur vie. En effet, les créateurs de contenu sur X, qui ont souscrit à un abonnement payant, sont rémunérés en fonction de l’engagement généré par leurs publications, ce qui offre une nouvelle manière de monétiser l’information. Le modèle repose sur la répartition des revenus générés par les utilisateurs Premium de X, ce qui pourrait potentiellement redéfinir le financement du journalisme à une échelle mondiale.

Les enjeux d’un modèle basé sur l’engagement

Ce modèle de rémunération, fondé sur les clics et l’engagement des utilisateurs, n’est pas sans rappeler des initiatives précédentes dans le monde du journalisme numérique, comme celle de BuzzFeed, qui a combiné des articles sérieux et des contenus plus légers pour attirer un large public. Cependant, ce système comporte des risques, notamment la dépendance aux changements d’algorithmes, qui peuvent déstabiliser les sources de revenus des journalistes. Linda Yaccarino a précisé que X pourrait ajuster son algorithme pour privilégier certains types de contenus, ce qui pourrait affecter la manière dont les nouvelles sont diffusées sur la plateforme et la visibilité des informations traditionnelles.

L’avenir des médias selon X

Lors de son intervention, Linda Yaccarino a exprimé sa vision d’un avenir où les médias traditionnels ne dominent plus l’espace de l’information. Elle a insisté sur le fait que les médias hérités sont désormais davantage axés sur une audience de niche, motivée par des impératifs économiques plutôt que par un véritable engagement avec le public. X, selon elle, souhaite inverser cette tendance en créant une plateforme où la « curiosité journalistique » pourra prospérer grâce à un espace d’échange libre et protégé. La vision est claire : donner le pouvoir aux utilisateurs pour influencer le récit de l’actualité, dans un environnement où la liberté d’expression est au centre du projet.