Une coquille dans les bénéfices envoie l’action Lyft dans la stratosphère

Qui va se faire licencier pour ça ? C'est une question qui brûle les lèvres.

Tl;dr Une faute de frappe a provoqué un pic des actions de Lyft.

La marge envisagée était de 0,5% et non de 5%.

Le PDG de Lyft assume l’erreur.

Grève des chauffeurs Lyft prévue pour de meilleures conditions de travail.

La faute de frappe qui enflamme Wall Street

Dans une série d’événements qui pourrait faire l’intrigue d’un film hollywoodien, une minuscule faute de frappe dans un rapport de revenus a créé une véritable tempête financière. C’est précisément ce qui s’est passé pour Lyft, dont les actions ont connu une ascension fulgurante d’environ 70% après la clôture des marchés boursiers mardi, comme le rapporte CBS.

Un zéro en trop dans le rapport laissait présager une expansion de marge de 5% en 2024, alors qu’il aurait dû s’agir d’une modeste augmentation de 0,5%. Les investisseurs, déjà nerveux face à une entreprise ayant du mal à dégager des bénéfices, ont sauté sur l’occasion, propulsant l’action vers des sommets inédits.

Les conséquences d’une erreur

Malgré une rectification rapide de l’erreur, qualifiée de “erreur de bureau” par la compagnie, le mal était fait. L’action avait déjà commencé à grimper. Erin Brewer, la responsable financière de Lyft, a tenté de clarifier la situation lors d’une conférence téléphonique sur les revenus, mais cela n’a fait qu’inverser la tendance des actions.

Il convient de noter que, en dépit de cette mésaventure, le rapport de bénéfices était tout de même une bonne nouvelle pour Lyft. Même sans l’erreur, le cours de l’action a connu une augmentation plus stable autour de 35%.

Assumer et aller de l’avant

Le PDG de Lyft, David Risher, n’a pas hésité à prendre la responsabilité de cette erreur, déclarant sur CNBC’s Squawk Box que “c’était une mauvaise erreur, et c’est ma faute”. Il a admis que l’événement avait été “extrêmement frustrant” pour toute l’équipe.

Quant à Lyft, malgré ce revers, l’entreprise a enregistré hier son meilleur jour depuis son introduction en bourse en 2019. Les réservations ont augmenté de 17% pour le trimestre, représentant 3,7 milliards de dollars.

L’autre face de la médaille

Toutefois, en parallèle de ces turbulences financières, un front social se prépare. Des milliers de chauffeurs de Lyft et Uber prévoient de faire grève pour demander de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable.