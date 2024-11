Un thriller zombie intense débarque sur Prime Video directement dans le Top 10

Un thriller intense sur les zombies vient d'être ajouté à Prime Video et il est déjà dans le top 10.

Tl;dr « Apocalypse Z : Le début de la fin » est maintenant sur Prime Video.

Le film parle d’une pandémie virale transformant les gens en monstres.

Il a reçu des éloges des spectateurs et est actuellement le deuxième film le plus regardé sur Prime Video.

Un frisson post-Halloween avec « Apocalypse Z »

Alors que la célébration d’Halloween est passée, Prime Video offre toujours aux amateurs d’horreur une dose supplémentaire d’adrénaline avec l’ajout récent d’un film de zombies haletant intitulé « Apocalypse Z : Le début de la fin ».

Un voyage terrifiant au cœur d’une Espagne assiégée

Réalisé par Carles Torrens, ce nouveau film nous plonge au cœur d’une Espagne en proie à une pandémie virale qui transforme quiconque succombe en monstres terrifiants. Originellement diffusé le 31 octobre, ce film était quelque peu éclipsé par les autres choix de la saison des frissons. Cependant, il a grimpé les échelons pour devenir le deuxième film le plus populaire sur Prime Video et a reçu des éloges de la part des spectateurs qui l’ont déjà regardé.

Une adaptation captivante

« Apocalypse Z : Le début de la fin » est une adaptation du livre éponyme de 2012 de Manel Loureiro. Ce thriller de zombies met en scène une infection semblable à la rage, connue sous le nom de virus TSJ, qui balaye la planète et transforme les personnes infectées en créatures agressives et zombie-like.

Le film suit l’histoire de Manel (Francisco Ortiz), un avocat en deuil suite à la mort de sa femme dans un accident de voiture. Malgré les ordres d’évacuation, Manel décide de rester chez lui, accompagné de son chat grincheux, Luculo. Equipé de son matériel de plongée pour se protéger, Manel parcourt la ville à la recherche de nourriture et de refuge, tout en luttant désespérément pour sa survie dans un monde où les créatures infectées rôdent à chaque coin de rue.

Un film de zombies solide à voir sur Prime Video

« Apocalypse Z : Le début de la fin » est un choix solide pour ceux qui aiment les films de zombies ou qui recherchent des frissons. Bien que le film n’ait pas encore suffisamment de critiques pour obtenir une note sur le site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes, il a obtenu un score de 71% sur le Popcornmeter, indiquant que de nombreux spectateurs qui ont vu le film l’ont apprécié.