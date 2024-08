Une série de zombies sous-estimée a réussi ce que beaucoup de films du genre ont échoué

Développée par Rob Thomas et Diane Ruggiero-Wright pour The CW, la série iZombie suit Olivia "Liv" Moore, une étudiante en médecine transformée en zombie, qui utilise ses nouvelles capacités pour résoudre des crimes en mangeant les cerveaux des victimes et absorbant leurs souvenirs.

Tl;dr iZombie offre une approche unique et comique du genre zombie.

Il utilise l’humour pour se distinguer des autres séries de zombies.

De nombreuses comédies de zombies échouent à trouver le bon équilibre entre l’horreur et l’humour.

iZombie est un exemple de réussite dans le genre des comédies zombies.

Le renouveau du genre zombie sur le petit écran

Le genre zombie a toujours été une valeur sûre dans le cinéma et la télévision. Les zombies, qu’ils soient des êtres affamés de chair dans Train to Busan ou des créatures semblables à des champignons dans The Last of Us, sont présents à l’écran sous diverses formes. Ils dévoilent l’humanité de manière souvent cruelle et sanglante, tout en donnant vie à une bête légendaire présente dans les histoires depuis des générations.

Les différentes approches du genre

Des projets comme Kingdom sur Netflix, qui situe les zombies dans le passé et se concentre sur l’impact de la politique de cour et des dynamiques de classe sur l’étrange épidémie, réussissent à apporter quelque chose d’unique à un genre populaire. De même, Warm Bodies avec Nicholas Holt, un film de zombies qui brise les règles en faisant de son personnage un protagoniste de comédie romantique. Toutefois, une série télévisée méconnue diffusée il y a près de 10 ans a repoussé les limites de manière inédite.

Une comédie zombie réussie

iZombie se démarque par son originalité. Elle offre une nouvelle approche du format traditionnel des séries policières, avec une protagoniste zombie qui aide à résoudre des crimes. Pour se distinguer de The Walking Dead, iZombie mise sur l’humour plutôt que sur le drame, ce qui lui confère une place spéciale dans le genre populaire.

Chaque fois que Liv, la protagoniste de iZombie, mange un cerveau, elle absorbe les souvenirs et les traits du défunt. Cela donne lieu à de grands moments comiques lorsque Liv adopte différentes personnalités. De plus, iZombie utilise pleinement les besoins zombies de Liv en les transformant en l’une de ses meilleures sources de comédie.

Les difficultés avec le genre zombie

Cependant, toutes les comédies de zombies ne parviennent pas à trouver le bon équilibre entre l’horreur et l’humour. Des films comme The Dead Don’t Die de Jim Jarmusch et Return of the Living Dead: Rave to the Grave ont trop misé sur leur prémisse comique, perdant de vue ce qu’ils essayaient d’être. Ces films montrent que toutes les comédies de zombies ne peuvent pas équilibrer leurs éléments comiques comme iZombie réussit à le faire.