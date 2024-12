Un selfie cosmique ? Mark Rober, Google et T-Mobile l’ont fait

Avec l’aide de Google et T-Mobile, le youtubeur et ingénieur américain Mark Rober transforme l’espace en studio photo pour prendre des selfies.

Tl;dr Mark Rober lance un satellite en 2025 pour capturer des selfies avec la Terre en arrière-plan.

Les participants doivent obtenir un code via CrunchLabs, T-Mobile ou Google Pixel, puis s’inscrire en ligne.

Le satellite utilise des technologies innovantes, comme un volant d’inertie, pour gérer ses fonctions sans propulseurs.

Une idée audacieuse venue de YouTube

Mark Rober s’apprête à repousser les limites de l’innovation numérique. Connu pour ses projets audacieux tels que les pièges à paillettes pour voleurs de colis et ses défis ingénieux, Mark Rober passe cette fois à une échelle planétaire. En janvier 2025, il lancera un satellite équipé de deux caméras et de téléphones Google Pixel, permettant à quiconque de poser pour un selfie avec la Terre comme décor. Ce projet, réalisé avec Google et T-Mobile, promet une expérience technologique unique pour les amateurs de gadgets et de photos.

Pour figurer dans l’un de ces selfies, il suffit de s’inscrire sur spaceselfie.com à partir du 3 décembre 2024. Les participants devront télécharger une photo et indiquer leur localisation pour que le satellite capture leur selfie au bon moment. Mais il y a une condition : obtenir un code exclusif. Ces codes sont offerts aux abonnés CrunchLabs, qui propose des kits d’ingénierie éducatifs, ou via des partenaires comme T-Mobile et Google Pixel. Une fois inscrit, chaque utilisateur recevra une notification précisant l’heure exacte de la prise de vue pour aller contempler le satellite en action.

Une prouesse technologique en orbite

Le satellite de Mark Rober n’est pas une simple caméra volante. Équipé de panneaux solaires pour alimenter une batterie de 120Wh, il doit gérer des tâches complexes : collecter de l’énergie, prendre des photos, et transmettre des données. Sans propulseurs pour ajuster sa position, l’équipe a intégré un volant d’inertie, un dispositif permettant au satellite de pivoter en fonction de ses besoins. Cette innovation souligne l’ingéniosité de Mark Rober et de son équipe pour surmonter les défis techniques dans un espace restreint et sans gravité.

Un projet à la croisée de l’ingénierie et du divertissement

Au-delà de l’amusement, cette initiative illustre comment l’ingénierie et le divertissement peuvent fusionner pour captiver le public. En rendant accessible une expérience cosmique, Mark Rober inspire une nouvelle génération à explorer la science et la technologie. Certes, ce « selfie cosmique » est une opération promotionnelle, mais il ouvre la voie à des interactions inédites avec l’espace. Rober prouve qu’avec un peu de créativité et de technologie, le ciel — ou plutôt l’orbite — n’est plus une limite.