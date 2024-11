La Google Pixel Tablet 2 pourrait arriver l’année prochaine avec un accessoire révolutionnaire

La Google Pixel Tablet 2, qui pourrait sortir l'année prochaine, pourrait être accompagnée d'un accessoire révolutionnaire.

Tl;dr La Pixel Tablet 3 est attendue pour 2027, avec des ambitions de remplacer un ordinateur portable.

La Pixel Tablet 2 pourrait intégrer des accessoires de productivité officiels, comme un clavier.

La sortie de la Pixel Tablet 2 n’est pas encore confirmée, mais elle pourrait être plus proche qu’on ne le pense.

La Pixel Tablet 3, l’ordinateur portable du futur ?

Alors que la Pixel Tablet 3 est annoncée pour 2027 avec l’ambition de se positionner comme une potentielle alternative aux ordinateurs portables, Google se trouve dans une course contre la montre pour lancer la deuxième génération de sa tablette. Les rumeurs concernant la Pixel Tablet 2 sont encore discrètes, mais un initié de Google a confié à Android Authority quelques indices sur ce à quoi nous pourrions nous attendre.

Nouveautés attendues pour la Pixel Tablet 2

Dès sa sortie en 2023, le manque d’accessoires officiels de productivité a été l’un des rares points négatifs relevés dans notre critique de la Pixel Tablet. Il semblerait que cette lacune soit justement l’une des choses que Google envisage de corriger avec le modèle suivant. La source indique que la société prototype actuellement un étui clavier, qui se fixerait à la tablette grâce à des broches pogo situées à l’arrière de l’appareil et permettrait de la poser sur une table comme un ordinateur portable.

Améliorations logicielles et matérielles

D’un point de vue logiciel, Android est désormais bien mieux équipé pour soutenir une productivité sérieuse. Depuis le lancement de la Pixel Tablet, de nombreuses améliorations ont été apportées, allant du support de la fenêtre de bureau à un menu de raccourcis clavier repensé. Etant donné que la date de sortie de la nouvelle version n’est pas encore fixée, d’autres améliorations pourraient encore voir le jour avant sa commercialisation.

En ce qui concerne le design de la Pixel Tablet 2, il ne devrait pas différer énormément de son prédécesseur, à part peut-être pour l’emplacement de la caméra et de certains boutons. Du côté des améliorations matérielles, on peut s’attendre à une amélioration de la qualité de la caméra, bien que les détails restent encore inconnus. De plus, le vieillissant processeur Tensor G2 serait remplacé par une version plus récente.

L’absence de la Pixel Tablet 2 lors du récent événement Made by Google n’a pas permis de confirmer une date de sortie précise. Cependant, une sortie en mai pour coïncider avec la Google I/O semble plausible. Toutefois, avec la sortie du Pixel 9a prévue pour mars, il se pourrait que la Pixel Tablet 2 soit entre les mains des premiers utilisateurs plus tôt que prévu.