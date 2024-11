La Google Pixel Tablet 3 pourrait être le successeur tant attendu du laptop

Voici ce que l'on sait sur la tablette Google Pixel 3 qui pourrait être le remplacement d'ordinateur portable tant attendu.

Tl;dr Google préparerait une troisième génération de Pixel Tablet.

La Pixel Tablet 3 serait équipée du nouveau processeur Tensor G6.

Des rumeurs évoquent l’ajout d’un second port USB-C sur la tablette.

Les rumeurs d’une troisième génération de Pixel Tablet

Selon des rumeurs que l’on doit à Android Authority, Google serait en train de préparer une troisième génération de sa tablette, la Pixel Tablet. Ce n’est pas la première fois que le géant de la technologie fait l’objet de tels bruits de couloir. On se souvient que cet été, on s’attendait à voir débarquer une Pixel Tablet 2 aux côtés de la gamme Pixel 9. Cependant, cet événement ne s’est pas produit, laissant supposer qu’une suite pourrait voir le jour en 2025.

Des améliorations attendues pour la Pixel Tablet 3

Cette future tablette, la Pixel Tablet 3, qui devrait sortir en 2027, serait dotée du tout dernier processeur Tensor G6, construit sur une puce de 3nm. Autre nouveauté notable, Google envisagerait d’ajouter un second port USB-C à la Tensor G6. Pour rappel, la Pixel Tablet dispose déjà de deux ports USB, un port USB-C standard et une connexion USB 2.0 sous les broches Pogo qui se connectent à la station d’accueil de la tablette. Selon Android Authority, ce nouveau port USB-C 3.2 serait utilisé pour des « cas d’utilisation spécifiques à la tablette » et supporterait une sortie DisplayPort.

Un pas vers la substitution d’un ordinateur portable

L’ajout de ce nouveau port pourrait rendre la Pixel Tablet 3 plus comparable à un ordinateur portable. Le rapport indique que la tablette pourrait supporter jusqu’à quatre écrans externes (deux via les ports et deux autres via le chaînage). En outre, le nom de code « Tablet Pixel 27 » apparaît dans les documents de Google, ce qui suggère que la Pixel Tablet 3 pourrait être lancée avant le Pixel 12 en 2027, probablement lors de la conférence annuelle Google I/O au printemps.

Des questions sur les performances du futur processeur

La Pixel 11a et la Pixel Tablet 3 pourraient bénéficier d’une version réduite du processeur Tensor G6. Avec le passage présumé de Google de Samsung à TSMC pour la fabrication de leurs futurs processeurs, une question se pose : comment Google créera-t-il un processeur moins puissant ? Selon une source de l’AA, Google envisagerait de supprimer les pièces défectueuses des puces qui devraient être jetées, ce qui réduirait automatiquement leur efficacité.

Il est clair que Google travaille sur l’avenir des appareils Pixel de l’entreprise, mais beaucoup de ces rumeurs sont encore loin de devenir réalité. Surprenamment, on ignore encore ce que le géant de la technologie prépare pour l’année prochaine avec le Pixel 10, hormis le Tensor G5.