Google améliore son application de recherche principale

Voici ce que vous devez savoir sur la nouvelle mise à jour très utile de l'application de recherche principale de Google.

Tl;dr Google travaille à simplifier l’accès à l’historique de recherche.

Un nouvel onglet « Activité » est en cours de test.

Cette fonctionnalité pourrait apporter des améliorations significatives.

Google simplifie l’accès à l’historique de recherche

Google, le géant de la technologie, travaille activement pour rendre l’accès à votre historique de recherche et à vos éléments sauvegardés plus facile au sein de son application principale. Que vous soyez utilisateur Android ou iOS, cette mise à niveau très utile pourrait bientôt être à votre portée.

Un nouvel onglet pour une meilleure expérience utilisateur

Actuellement, consulter votre historique sur Google Chrome et l’application Google peut s’avérer quelque peu complexe. Plusieurs onglets différents sont répartis sur deux applications, ce qui rend difficile la consultation rapide de ce dont vous avez besoin. Cependant, Google s’efforce de rationaliser l’ensemble de l’expérience en introduisant un nouveau moyen de vérifier à la fois votre historique de recherche et tous vos éléments sauvegardés.

Selon un rapport récent d’Android Authority, Google teste actuellement un nouvel onglet « Activité » pour l’application Google. L’objectif de cet onglet est d’offrir un lieu centralisé pour que les utilisateurs puissent trouver l’historique de recherche pour l’application Google et Google Chrome. L’onglet « Activité » remplacera également l’onglet « Sauvegardé » actuel, ce qui signifie que tous vos éléments sauvegardés seront également regroupés en un seul endroit.

Fonctionnalités de l’onglet « Activité »

En utilisant le nouvel onglet « Activité », les utilisateurs pourront consulter et gérer leurs éléments sauvegardés et leur historique. De plus, certaines options d’action seront disponibles pour les utilisateurs, y compris la possibilité de sauvegarder, partager ou supprimer directement des éléments spécifiques de l’historique dans l’application.

Des améliorations en vue

Il y a beaucoup de mises à jour en cours pour les fonctionnalités de Google. Par exemple, de grands changements sont à prévoir pour la fonction « Captures d’écran » de Pixel. Selon les rapports, nous pouvons nous attendre à une refonte majeure de l’interface utilisateur qui rendra plus facile la visualisation de nos captures, ainsi qu’à de nouveaux outils d’accès rapide. De plus, il semble que les téléphones Pixel bénéficieront de la fonction de limitation de la batterie d’Android 15 un peu plus tôt que prévu.

Nous ne savons pas encore quand ce nouvel onglet commencera à apparaître sur les téléphones des utilisateurs, mais une fois qu’il le fera, nous le testerons nous-mêmes pour nous faire une opinion définitive.