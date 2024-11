Google officialise l’existence de son IA Jarvis suite à un leak accidentel

Google confirme l'existence de l'IA Jarvis suite à une fuite accidentelle - voici ce que nous savons.

Tl;dr Google confirme involontairement l’existence de son IA avancée « Jarvis ».

Jarvis peut naviguer sur Internet et récupérer des informations de manière autonome.

Des problèmes potentiels de confidentialité et d’éthique peuvent surgir avec l’IA de navigation.

Une fuite chez Google révèle les progrès de son IA

Une révélation imprévue a confirmé l’existence de « Jarvis », l’Intelligence Artificielle (IA) avancée de Google. Suite à une fuite exposant les derniers développements de l’IA du géant de la technologie, Google a vite supprimé les documents initialement publiés sur sa propre plateforme cloud. Cependant, ces documents ont pu dévoiler un agent IA capable de naviguer sur Internet et de récupérer des informations de manière autonome.

Les capacités de Jarvis

D’après ce que nous savons, Jarvis aurait la capacité de visiter des sites web, de faire des achats en ligne avec votre permission et même de remplir des formulaires. Cette IA basée sur Chrome serait la plus importante mise à jour depuis le lancement du navigateur en 2008. Contrairement à d’autres outils d’IA qui dépendent de données préchargées, Jarvis est conçu pour rechercher sur le web, offrant aux utilisateurs la possibilité de récupérer des données en temps réel, contournant ainsi les moteurs de recherche traditionnels.

Pas uniquement une avancée technologique

Cependant, alors que la navigation assistée par IA devient de plus en plus courante, des problèmes liés à la transparence des données, à l’accès au contenu privé et à l’utilisation éthique des données du web risquent de s’intensifier. Bien que Google n’ait pas encore commenté officiellement, il est probable que l’entreprise évalue la situation et prépare une annonce officielle sur les fonctionnalités et la disponibilité de Jarvis.

Une évolution du chatbot traditionnel

La fonctionnalité de Jarvis semble être une extension de l’IA Bard de Google, alliant la compréhension du langage naturel à des capacités avancées de récupération de données. Ce mouvement vers des réponses basées sur des données en temps réel marque un changement par rapport aux chatbots traditionnels, qui sont généralement limités par leurs données d’entraînement et ne peuvent répondre aux questions que sur la base d’informations jusqu’à une certaine date.