Un rebondissement inédit dans l’épisode 6 de la saison 2 bouleverse l’univers de Peacemaker

Le sixième épisode de la saison 2 de Peacemaker bouleverse la série en introduisant une réalité alternative. Ce revirement scénaristique impacte profondément les personnages et l’intrigue, ouvrant de nouvelles perspectives inattendues pour la suite de l’histoire.

Tl;dr Peacemaker explore un monde alternatif contrôlé par les nazis.

Harcourt affronte sa version Earth-X, révélant ses failles.

Saison 2 de « Peacemaker » disponible sur HBO Max.

Une réalité parallèle terrifiante pour Peacemaker

Au fil des épisodes, la série « Peacemaker » n’a jamais hésité à bousculer ses héros. Cette semaine, le casque emblématique de Chris, alias Peacemaker (John Cena), l’a entraîné dans une dimension où tout semblait idyllique — mais l’illusion a vite volé en éclats. Sur cette Terre alternative, son statut de héros adulé cache en réalité une vérité glaçante : le monde s’est retrouvé sous la domination totale du régime nazi. Un scénario qui renverse toutes les règles connues de l’univers DC, et qui plonge les personnages dans une atmosphère oppressante.

La découverte d’Earth-X et ses origines dans DC Comics

Ce nouvel univers n’est pas inconnu des amateurs de comics. Earth-X, apparue pour la première fois en 1973 dans « Justice League of America » #107, imagine un monde où la victoire nazie pendant la Seconde Guerre mondiale a remodelé le globe. Les lecteurs se souviennent sans doute de la lutte désespérée menée alors par la Justice League, aidée des Freedom Fighters, contre un adversaire usant du contrôle mental à grande échelle. Cette référence directe enrichit la narration de la série et laisse augurer des rencontres aussi inattendues que troublantes avec d’autres figures du DCU, dans des versions profondément altérées.

Doppelgänger : Harcourt face à elle-même

Mais l’intérêt principal de cet épisode réside sans doute ailleurs : le face-à-face entre Harcourt (Jennifer Holland) et sa propre version d’Earth-X. Après avoir traversé des épisodes marqués par le doute et l’introspection — allant jusqu’à se décrire comme une « f***ing nightmare », incapable d’accéder à ses propres émotions —, Harcourt se retrouve confrontée à son double élevé sous l’ombre du nazisme. Ce choc ouvre une possible évolution : comprendre que, malgré ses failles, sa propre réalité est loin d’être la pire.

On peut s’interroger sur ce qui attend désormais nos héros. Le passé douloureux de Peacemaker sera-t-il ressassé à travers des figures familiales revisitées ? Verra-t-on surgir une version « nazifiée » de Superman, ou un Lex Luthor subitement héroïque ? La série pose ces questions avec subtilité, préférant suggérer plutôt qu’asséner.

À quoi s’attendre pour la suite ?

Les derniers instants montrent clairement que les prochains épisodes pourraient basculer vers une confrontation inédite entre les deux Harcourt. À travers cette rencontre inattendue, « Peacemaker » poursuit son exploration des dilemmes moraux et identitaires dans un univers où tout repère vacille.

Pour suivre cette plongée sombre et vertigineuse au cœur du multivers DC, rendez-vous sur HBO Max.