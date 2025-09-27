Pourquoi Fox a annulé Rescue: HI-Surf ?

Malgré un lancement prometteur, Rescue: HI-Surf n’a pas résisté à l’érosion de ses audiences et disparaît après une seule saison.

Un lancement prometteur vite freiné

À son arrivée sur la chaîne américaine Fox, la série Rescue: HI-Surf affichait des ambitions élevées. Le premier épisode, diffusé juste après un événement sportif majeur, avait rassemblé quelque 4,7 millions de téléspectateurs, donnant le ton d’une aventure qui semblait vouée au succès. Mais dès la seconde diffusion, le nombre de fidèles chutait brutalement à 2,35 millions. Un signal d’alerte pour une chaîne qui espérait tenir là son prochain gros succès dans la case du drama d’action.

Coulisses et distribution : un pari risqué

Conçue par Matt Kester, Rescue: HI-Surf avait déjà connu un parcours mouvementé avant même son tournage : initialement développée sous le titre Ke Nui Road chez HBO Max, elle fut finalement récupérée par Fox. La distribution comptait sur quelques têtes montantes comme Robbie Magasiva, mais l’absence de véritables vedettes a compliqué sa promotion. Pourtant, le projet bénéficiait du soutien d’un poids lourd de la production télévisuelle : John Wells, réputé pour ses succès sur des séries médicales emblématiques.

Baisse continue des audiences et annulation rapide

Malgré ces atouts initiaux, Rescue: HI-Surf n’a jamais réussi à regagner l’élan de ses débuts. Sur les 19 épisodes commandés – preuve que Fox croyait encore au format –, l’érosion s’est confirmée semaine après semaine. Pour illustrer ce phénomène :

L’épisode quatre est passé sous la barre des deux millions de spectateurs.

L’avant-dernier épisode a enregistré un plancher historique avec seulement 1,21 million de curieux.

Finalement, moins de deux mois après la diffusion du dernier épisode fin mars 2025, l’annonce tombe : Rescue: HI-Surf est officiellement annulée. Les responsables du groupe évoquent alors des audiences « trop modestes », malgré un petit regain dû au streaming sur Hulu.

Facteurs aggravants et absence d’alternative gagnante

La raison principale ? Un coût de production jugé élevé, conséquence directe du choix de tourner sur place à Hawaï – un décor certes spectaculaire mais loin d’être économique. Quelques rumeurs prêtaient aussi à la chaîne l’intention de privilégier un potentiel reboot de Baywatch, mais rien ne vient confirmer que cela ait pesé dans la balance. Au final, malgré une critique mitigée (50% sur Rotten Tomatoes) et une base de fans loyale mais trop restreinte, le verdict était sans appel : l’expérience n’aura duré qu’une saison pour cette série qui voulait redorer le blason des sauveteurs hawaïens… sans jamais vraiment convaincre le public visé.