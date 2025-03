Un projet surprise détrône déjà The Electric State sur Netflix

Un projet inattendu a déjà réussi à détrôner "The Electric State" de Netflix, une évolution surprenante dans l'industrie du streaming.

Les critiques détruisent « The Electric State »

Netflix avait placé de grands espoirs dans l’adaptation cinématographique par Anthony et Joe Russo du roman graphique de Simon Stålenhag, « The Electric State ». Cependant, avec un budget de 320 millions de dollars, le plus important de l’histoire du géant du streaming, le film a été accueilli par une avalanche de critiques négatives avant même sa sortie le 14 mars. Les spectateurs ont été déçus, malgré la participation de Chris Pratt et Millie Bobby Brown, deux figures très populaires du streaming.

Un accueil mitigé par le public

Au cours de son premier week-end de diffusion, « The Electric State » a attiré 25,2 millions de vues, un score insuffisant comparé à d’autres productions moins coûteuses comme « Enola Holmes 2 » (32 millions de vues) ou « Rebel Ridge » (31,2 millions de vues). Même si le film a reçu une note de 72% sur le Popcornmeter de Rotten Tomatoes, indiquant une appréciation plus favorable du public, il a rapidement dégringolé dans le classement suite à la sortie d’un nouveau documentaire et d’un film de super-héros mal coté.

« The Electric State » perd du terrain

Selon FlixPatrol, « The Electric State » a été dépassé par « The Twister: Caught in the Storm », un documentaire d’Alexandra Lacey qui revisite la terrifiante tornade de Joplin, Missouri en 2011. Le film a reçu des critiques élogieuses pour sa représentation effrayante de la furie de la nature et sa capacité à trouver des lueurs d’espoir pour l’humanité.

Plus embarrassant encore, « The Electric State » attire moins de vues que « Kraven the Hunter », un flop de super-villain de Sony Marvel de 2024. Malgré une note déplorable de 15% sur Rotten Tomatoes, les abonnés semblent plus enclins à le regarder que le dernier film des frères Russo.

Quel avenir pour les Russo sur Netflix ?

Il est encore trop tôt pour dire si les Russo seront relégués aux oubliettes après ce fiasco. Leur film d’action de 2022, « The Gray Man », a réalisé de bons chiffres pour Netflix, malgré des critiques majoritairement négatives. S’ils reviennent avec un autre film d’action, ils auront probablement le feu vert, mais avec un budget probablement bien inférieur à 320 millions de dollars.