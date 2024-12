L’incroyable histoire de la production du film Kraven the Hunter

Kraven the Hunter de Sony et Marvel détient l'une des plus incroyables et insensées histoire jamais racontées dans l'industrie cinématographique.

Tl;dr Kraven the Hunter a eu un démarrage domestique désastreux.

La production du film a connu de nombreux problèmes, dont des complications de casting.

Le film a subi des retards de sortie et des révisions majeures après sa production.

Un échec retentissant pour Kraven the Hunter

Malgré des attentes modestes avant sa sortie, sans parler des chiffres décevants au box-office des précédents films de l’Univers Spider-Man de Sony, Kraven the Hunter, a été un désastre lors de son week-end d’ouverture sur le territoire américain. Ce film, dirigé par J.C. Chandor, a péniblement dépassé les 11 millions de dollars lors de ses trois premiers jours de sortie. Un résultat anémique pour un film qui était depuis longtemps condamné à un faible démarrage.

Une production chaotique

Si cette performance décevante ne suffisait pas à ternir la réputation de Kraven the Hunter, le processus de production du film fut incroyablement laborieux. La réalisation de Kraven the Hunter a été une entreprise coûteuse, marquée par des choix de casting indécis et des complications imprévues. Un film que le public n’attendait clairement pas a aussi été un cauchemar pour les dirigeants de Sony/Columbia à mettre sur grand écran.

Des révisions majeures après la production

Après son week-end d’ouverture, des informations ont révélé que le budget de Kraven the Hunter avait augmenté d’au moins 20 millions de dollars en raison des grèves du travail à Hollywood en 2023. Cela explique en partie pourquoi Kraven the Hunter a subi d’incessants changements de date de sortie. De plus, le film a subi des reshoots, que Chandor a qualifiés de « stratégiques » et destinés à rationaliser le récit.

En définitive, Kraven the Hunter, qui était censé être une réalisation facile pour Sony, une adaptation des Marvel Comics sans encombre et avec un grand potentiel dans l’Univers Spider-Man, est devenu l’une des productions les plus troublées de 2024 et une leçon pour les futurs films de bande dessinée.