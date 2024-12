The Electric State : l’odyssée rétro-futuriste des frères Russo prend vie sur Netflix

Les réalisateurs des films Avengers revisitent les codes de la science-fiction avec The Electric State.

Tl;dr The Electric State est un film rétro-futuriste des frères Russo, adapté du roman de Simon Stålenhag, qui explore un monde dystopique où des robots vivent en exil après une rébellion échouée.

Le film met en scène Millie Bobby Brown, Chris Pratt et Ke Huy Quan dans une aventure où une adolescente, accompagnée d’un robot, part à la recherche de son frère disparu.

Prévu pour mars 2025 sur Netflix, The Electric State mêle action, quête familiale et exploration technologique dans un univers visuellement saisissant.

Une collaboration renouvelée

Après leur succès dans l’univers Marvel, Joe et Anthony Russo ont investi Netflix pour recréer la magie des blockbusters. Leur premier essai, The Gray Man, bien que prometteur, n’a pas laissé une empreinte durable. Avec The Electric State, les frères Russo souhaitent marquer un tournant, en misant sur une esthétique unique et une intrigue captivante. Ce film, annoncé comme leur projet le plus audacieux, vise à séduire un public avide de nouveautés spectaculaires.

Un casting all-star pour un univers unique

Millie Bobby Brown, Chris Pratt, et Ke Huy Quan prennent les commandes d’un casting impressionnant. L’actrice britannique incarne Michelle, une adolescente orpheline plongée dans un monde dystopique. Elle partage l’écran avec Cosmo, un robot mystérieux, et Keats, un drifter incarné par Chris Pratt, ajoutant une dynamique intrigante au trio principal. Anthony Mackie prête sa voix à Herman, un acolyte robotique plein d’esprit. Avec cette distribution de choix, les Russo cherchent à insuffler vie à un univers rétro-futuriste inspiré des années 1990. Leur approche innovante promet un mélange d’action, de drame et d’humour, porté par des performances mémorables.

Entre quête familiale et aventure dystopique

L’histoire de The Electric State s’articule autour de Michelle, qui découvre que son frère Christopher, qu’elle croyait mort, est vivant. Accompagnée de Cosmo, elle traverse le sud-ouest américain dans une quête pleine de dangers. Sur leur route, elle croise Keats et Herman, un duo atypique qui l’aide à naviguer ce monde étrange. Ensemble, ils pénètrent l’Exclusion Zone, un territoire désertique où les robots exilés se sont réfugiés après une rébellion avortée. Le film mêle relations humaines complexes et confrontation avec des forces sombres, dans un décor riche et fascinant.

Une adaptation signée des maîtres du scénario

Le scénario de The Electric State est l’œuvre de Christopher Markus et Stephen McFeely, déjà célèbres pour Avengers: Infinity War et Endgame. Ils adaptent ici le roman de Simon Stålenhag, connu pour ses univers rétro-futuristes empreints de mélancolie. Ce partenariat garantit une histoire immersive, oscillant entre aventure palpitante et réflexion sur l’humanité. L’esthétique du film, combinant nostalgie des années 1990 et futurisme, s’annonce comme un point fort. Prévu pour le 14 mars 2025 sur Netflix, The Electric State incarne une nouvelle étape dans la collaboration Russo-Netflix, promettant une expérience visuelle et narrative inoubliable.