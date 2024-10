Netflix dévoile un univers de robots et casques VR démesurés dans la bande-annonce de The Electric State

Le film post-apocalyptique des frères Russo, doté d'un casting impressionnant, sortira le 14 mars.

Tl;dr Netflix dévoile la bande-annonce de The Electric State.

L’histoire est une adaptation du roman graphique de Simon Stålenhag.

Le film sortira sur Netflix le 14 mars.

Netflix dévoile un voyage post-apocalyptique

Le géant du streaming, Netflix, a dévoilé la première bande-annonce de The Electric State, une épopée routière post-apocalyptique signée par les frères Russo, connus pour leur travail sur Marvel et la série Community.

Une aventure rétro-futuriste

Adapté du roman graphique de Simon Stålenhag paru en 2018, The Electric State nous plonge dans une version rétro-futuriste des années 90, après une insurrection de robots. Le récit suit Michelle, une adolescente orpheline interprétée par Millie Bobby Brown, qui traverse l’ouest des États-Unis à la recherche de son jeune frère en compagnie d’un contrebandier, joué par un Chris Pratt moustachu, et de deux robots.

Un esthétisme inspiré de l’art de Stålenhag

L’univers visuel du film s’inspire fortement de l’art somptueux de Stålenhag, avec une mention spéciale pour les casques de réalité virtuelle surdimensionnés. Les robots, et en particulier celui qui accompagne Michelle, ont une esthétique inspirée des dessins animés qui ne détonnerait pas dans Fallout. On aperçoit notamment un robot en forme de gros ours en peluche faisant partie d’un défilé de machines, tandis que nos héros semblent affronter un robot massif qui ressemble vaguement à Sonic le hérisson.

Une bande-son emblématique des années 90

La bande-annonce est également marquée par une version ralentie de la célèbre chanson « Champagne Supernova » d’Oasis, qui, bien qu’elle ait prêté à sourire, s’harmonise parfaitement avec l’ambiance des années 90 du film.

Avec une distribution impressionnante incluant, outre Brown et Pratt, des acteurs de renom tels que Ke Huy Quan, Jason Alexander, Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Giancarlo Esposito et Stanley Tucci, The Electric State promet d’électriser les spectateurs de Netflix à partir du 14 mars.