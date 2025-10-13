Un personnage Marvel redoutable et méconnu attend encore son entrée dans l’univers cinématographique Marvel

Malgré la richesse de son univers et l’introduction de nombreux super-héros emblématiques, le Marvel Cinematic Universe n’a toujours pas intégré à l’écran l’un des personnages les plus puissants et méconnus issus des comics Marvel.

Tl;dr Molecule Man, antagoniste clé des « Secret Wars » Marvel.

Ses pouvoirs moléculaires menacent le multivers entier.

Son rôle MCU reste incertain face à Doctor Doom.

Un antagoniste longtemps resté dans l’ombre

Le nom de Molecule Man, ou plutôt celui d’Owen Reece, n’est pas immédiatement associé aux figures majeures de la galerie des méchants Marvel. Pourtant, derrière son allure de simple ouvrier accidenté lors d’une expérience nucléaire — un détail imaginé par Stan Lee et Jack Kirby dans « Fantastic Four » #20 (1963) — se cache une puissance rarement égalée dans l’univers des comics. Dès ses débuts, ce personnage jugé insignifiant bouleverse l’ordre établi : il surclasse sans difficulté les Quatre Fantastiques, forçant même le légendaire Watcher Uatu à briser son serment de non-intervention pour limiter les dégâts.

L’ascension discrète vers les « Secret Wars »

Après cette entrée fracassante, Molecule Man disparaît quelque temps des radars, éclipsé par des figures comme Doom ou Thanos. Il réapparaît pourtant au cœur d’une intrigue majeure orchestrée par Jim Shooter dans « Avengers » #215-216, où il tente tout simplement… de détruire la Terre. Si sa folie destructrice marque les esprits, c’est surtout dans la mini-série « Secret Wars » (1984) qu’il trouve une place centrale : téléporté sur Battleworld avec d’autres héros et vilains par le tout-puissant Beyonder, il affiche un visage plus complexe, hésitant entre ambitions cosmiques et désirs ordinaires auprès de sa compagne Volcana.

Pouvoirs moléculaires : du gadget à la fin du multivers

Ce qui distingue vraiment Molecule Man, c’est sa capacité absolue à manipuler la matière inorganique – un pouvoir qui a connu bien des évolutions au fil des décennies. Sous la plume de scénaristes tels que Shooter, puis plus tard de Jonathan Hickman, son influence s’étend jusqu’au cœur même du multivers. Les séries « Avengers » et « New Avengers », préambule à l’événement « Secret Wars » version 2015, placent Owen Reece au centre d’un scénario où chaque incarnation du personnage, identique à travers toutes les réalités parallèles, devient littéralement une bombe programmée par les Beyonders pour anéantir toute existence.

Pour tenter de contrer l’inévitable destruction provoquée par les Incursions – ces collisions entre Terres parallèles –, une alliance improbable se forme entre le redoutable Doctor Doom et Molecule Man. Leur plan ? Éliminer méthodiquement leurs doubles à travers le multivers avant que chaque explosion ne provoque l’effondrement global.

Voici quelques éléments clés du parcours de Molecule Man :

L’avenir MCU : ombre portée ou pièce maîtresse ?

L’annonce prochaine de l’apparition conjointe d’Owen Reece et du mythique Doom, incarné par Robert Downey Jr., dans « Avengers: Doomsday » puis « Avengers: Secret Wars », laisse présager un bouleversement narratif majeur au cinéma. Reste à savoir si le MCU osera traduire à l’écran toute l’ampleur quasi-divine du personnage ou choisira d’en faire un simple faire-valoir parmi les titans de la franchise. Le potentiel est là : après tout, comme il le déclarait lui-même lors de sa première apparition – et pour une fois sans exagérer –, il est peut-être bien « le plus puissant être ayant jamais existé ».